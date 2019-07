Pääkirjoitus

Jalkapallon MM-kisat toivat vastarinnan taas urheiluun

Ranskassa

tänään sunnuntaina huipentuvissa jalkapallon MM-kisoissa on nähty avointa poliittista aktivismia, jolle pitää hakea verrokkia kaukaa.Kansainvälisessä urheilussa on toistasataa vuotta noudatettu olympialaista ideaalia, jossa poliittiset erimielisyydet pannaan syrjään siksi aikaa, kun kansakuntien nuoriso kohtaa toisensa rehdin kilvoittelun merkeissä. Tosiasiassa politiikka ei voi olla aika ajoin läikkymättä myös urheiluun. Esimerkiksi kylmän ­sodan aikana urheilu oli yksi sotatantereista, joissa ideologiat ottivat toisistaan mittaa.Maajoukkueurheilussa on väistämättä patrioottinen pohjavire. Siksi urheilijoiden nouseminen avoimeen vastarintaan omien maidensa hallintoa vastaan on melko harvinaista.MM-kisojen loppuottelun seuraamisessa on tällä kertaa kiehtovaa lisäjännitystä, sillä Yhdysvaltain tähtihyökkääjä Megan Rapinoe vastustaa presidentti Donald Trumpia harvinaisen uhmakkaasti. Rapinoe ilmoitti jo hyvissä ajoin, ettei aio ottaa kutsua vastaan siinä tapauksessa, että Yhdysvallat voittaa mestaruuden ja joukkue kutsutaan Valkoiseen taloon. Trump tapansa mukaan tarttui syöttiin ja vastasi Rapinoelle kiivain twiitein.errokin löytää 1960-luvulta. Vuosikymmentä sävytti kansalais­oikeustaistelu, joka innosti myös urheilijoita mielenilmauksiin. Politisoitunut aika läikkyy urheilun kentille myös nyt, mutta hätkähdyttävää on se, että Rapinoe osoittaa mieltään samoja epäkohtia vastaan, jotka olivat pinnalla 50 vuotta sitten. Jalkapallon MM-kisat osuivat Stonewallin Innin mellakoiden 50-vuotispäivään. Mellakat olivat yksi kansainvälisen seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöjen vapautusliikkeen käynnistäjistä.Rapinoe aloitti mielenilmauksensa polvistumalla kansallislaulun aikana. Polvistumisprotestit alkoivat amerikkalaisen jalkapallon otteluissa, joissa ne olivat solidaarisuudenosoituksia mustien Black ­Lives Matter -liikkeelle. Rapinoen suoria edeltäjiä olivat nyrkkeilijä Muhammad Ali sekä pikajuoksijat Tommie Smith ja John Carlos, jotka osoittivat mieltään mustien kohtelua vastaan 1960-luvulla.