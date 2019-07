Pääkirjoitus

Koiviston Autolla voi olla vuosien taisto edessään

Euroopan komissio

Koiviston Autolla

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

tiedotti perjantaina 28. kesäkuuta, että Helsingin Bussiliikenne eli Helb sai vuosina 2002–2012 Helsingin kaupungilta laitonta tukea. Nyt komissio haluaa periä takaisin 54,2 miljoonaa euroa Helbin nykyiseltä omistajalta, Koiviston Autolta. Koiviston Auto osti Helbin vuonna 2015.Komissio toteaa päätöksessään, että takaisinperintä kohdistuu nykyiseen liiketoiminnan harjoittajaan, sillä sen katsotaan hyötyneen vanhalle yritykselle myönnetyistä tuista.Helsingin seudun liikenne (HSL) on pyytänyt Koiviston Autoa selvittämään heinäkuun aikana eri skenaarioita komission perintäpäätöksen toimeenpanon mahdollisista vaikutuksista.Käytännössä 54,2 miljoonan euron takaisinmaksu tarkoittaisi bussiliikenne­yhtiön välitöntä loppua. Se taas vaikuttaisi merkittävästi koko Helsingin seudun bussiliikenteeseen.Koiviston Auto hoitaa noin neljänneksen Helsingin seudun bussiliikenteestä. Yhtiöllä on Helsingissä yhteensä noin 300 linja-autoa.Sekä HSL että Koiviston Auto pitävät kuitenkin epätodennäköisenä sitä, että liikennöinti loppuisi lähiaikoina. Pahimman sattuessa hätävararatkaisu olisi todennäköisesti se, Koiviston Auto myisi kalustonsa jollekin toiselle toimijalle.Toistaiseksi perintäpäätös ei vaikuta millään tavoin Koiviston Auton päivittäiseen toimintaan.on todennäköisesti edessään vuosien taisto ­perintäpäätöksen suhteen.Yhtiö aikoo kannella Euroopan komission päätöksestä Euroopan unionin tuomioistuimeen.Vaikka valtioneuvoston kanslian tiedotteessa todetaan, että kanteen nostaminen ei vaikuta takaisinmaksuaika­tauluun, on odotettavissa, että merkittävä asia ei ratkea vielä pitkään aikaan.EU:n valtiontukisääntöjen mukainen päätös edellyttää, että Koiviston ­Auton pitäisi maksaa reilun 54 miljoonan euron maksu neljässä kuukaudessa.Asian aikataulu ja mittakaava vaikuttavat ylimalkaisilta siihen nähden, että EU:n tuomioistuimen ratkaisuja on yleensä saatu odottaa vuositolkulla.