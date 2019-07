Pääkirjoitus

Kaupunkipyörien suosio ei hiivu pääkaupunkiseudulla

Kaupunkipyörien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

menestys ei horju edes sähköpotkulautojen tultua katukuvaan. Tänä vuonna pyörien koko käyttökaudesta on maksanut jo yli 57 310 asiakasta.Viime käyttökauden päätteeksi luku oli 48 539, joten tänäkin vuonna kaupunkipyörien suosio kasvaa. Kasvuun vaikuttaa osaltaan käyttöalueen laajentuminen.Kaupunki­pyöriä saa käyttää 30 euron kertamaksulla huhtikuun alusta lokakuun loppuun Helsingin ja Espoon ­alueella. Vantaalla on oma pyöräverkostonsa 25 euron kausimaksulla.Helsingin kaupungin teettämän selvityksen mukaan Helsingin kaupunkipyörät olivat viime vuonna eri maiden pääkaupungeissa pyöräkohtaiselta käyttö­asteeltaan suosituimpia. Helsingin jälkeen listalla olivat Dublin, Oslo ja Pariisi.Nyt käynnissä on jo neljäs kesä, kun kaupunkipyörien käyttäjien määrä on kasvanut Helsingin käyttöalueella. Neljän vuoden aikana pyöräverkosto on laajentunut voimakkaasti länteen ja itään.Itäisintä, pohjoisinta ja koillisinta Helsinkiä verkosto ei kuitenkaan kata.Pääkaupunkiseudun onnistumisesta on inspiroitunut moni muukin suomalainen kaupunki. Viime vuonna kaupunkipyörillä poljettiin kahdeksalla paikka­kunnalla ja tänä vuonna ainakin 18:lla.