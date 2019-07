Pääkirjoitus

Koko perheen Helsinki Cup

Urheilun

ja liikunnan riemu näkyy ja kuuluu Helsingissä tällä viikolla. Maanantaina alkanut nuorten jalkapalloilijoiden Helsinki Cup kerää kaupunkiin yli 20 000 nuorta pelaajaa eri puolilta Suomea ja noin 20 muusta maasta.Vuodesta 1976 lähtien järjestetty tapahtuma on vuosien mittaan kasvanut yhdeksi Euroopan suurimmista juniorien jalkapalloturnauksista. Kasvaessaan se on myös muuttunut talkooväen pyörittämästä kesätapahtumasta ammattimai­sesti johdetuksi. Helsinki Cupissa on jo 400 palkattua työntekijää, ja osa erotuomareistakin tulee ulkomailta.Vaikka suuri turnaus vaatii jo ammattilaisten työpanosta, Helsinki Cup on edelleen myös perheiden juhlaa. Äidit, isät, valmentajat ja huoltajat sekä omat kannustusjoukot ovat olennainen osa sitä yhdessä tekemisen iloa, joka on tällaisen junioritapahtuman sydän.Alkujaan poikien turnauksena alkanut Helsinki Cup on viime vuosina myös panostanut tyttöjoukkueisiin. Viidessä vuodessa tyttöjoukkueiden määrä kisassa onkin kaksinkertaistanut, vaikka niitä on edelleen vähän poikajoukkueisiin verrattuna. Juuri päättyneet kovatasoiset naisten MM-kisat antavat varmasti osaltaan nostetta tyttöjen peleille.