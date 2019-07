Pääkirjoitus

Kreikka etsii menneestä uutta tulevaisuutta

päätti sunnuntain parlamenttivaalissa etsiä menneestä tietä tulevaan. Vaalit voitti selvästi keskusta­oikeistolainen Uusi demokratia -puolue, joka oli yksi Kreikan 2000-luvun velkakriisiin johdattaneista vanhoista valtapuolueista.Samalla Kreikka palaa dynastisen politiikan aikakauteen. Pääministeri Kyriakos Mitsotakisin isä oli pääministerinä 1990-luvulla. Muut mahtisuvut olivat sosia­listien Papandreout ja konservatiivien Karamanlisit.Velkakriisin aikaa on eletty Kreikassa kymmenen vuotta. Symbolisen tason lisäksi Kreikassa on halua jättää velkakriisi taakse myös konkreettisesti. Mitsotakis on luvannut talouskasvua, joka hänen mukaansa koittaa veronalennusten ja ulkomaisten investointien kautta.Ne ovat toiveikkaita lupauksia. Finanssikriisiä edeltäneet kultaiset vuodet eivät palaa, ja talouden liikkumavara on edelleen pieni.Myös poliittisesti tulos muistuttaa entisestä, mutta aivan samaan virtaan Kreikka ei enää astu. Perinteisistä valtion­hoitajapuolueista toinen, keskustavasemmistolainen Pasok, lähes tuhoutui velkakriisin jälkiseurauksissa.onkin päädytty erikoislaatuiseen tilanteeseen, jossa poliittista kenttää hallitsevat keskustaoikeisto ja laitavasemmisto. Hallitusvastuussa ollut vasemmisto­puolue Syriza ei saanut odotettua täys­tyrmäystä, vaan yli 30 prosenttia äänistä ja toiseksi suurimman puolueen paikan.Kummallista kyllä, muun Euroopan tavoin tyhjiötä keskustavasemmistossa ei ole täyttänyt populistipuolue. Vaalit pyyhkäisivät uusnatsistisen Kultainen aamunkoitto -puolueen parlamentista.Toisinkin olisi voinut olettaa käyvän, sillä vuoden 2015 siirtolaiskriisi osui kauttakulkumaana toimineeseen Kreikkaan vähintään samalla voimalla kuin Saksaan.Ilmiötä selittää osaksi se, että populismi on syvällä Kreikan politiikassa. Mitsotakisin kaltaisella seksuaalivähemmistöjen puolesta äänestäneellä liberaalilla onkin alituista kahnausta puolueensa vanhan nationalistisen ja uskonnollisen kaartin kanssa. Se ei tule helpottamaan Kreikan uudistamista.