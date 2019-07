Pääkirjoitus

Kansalaisaloitteet ovat osa demokratiaa ja herättävät keskustelua

Saimaannorpan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

V ireillä

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

kuuttien kuoleminen kalaverkkoihin sai kansalaiset toimimaan. Kansalais­aloite verkkokalastuksen kieltämisestä saimaan­norpan levinneisyysalueella keräsi pikavauhtia tarvittavan määrän kannatus­ilmoituksia ja etenee eduskunnan käsittelyyn. Aloite on kerännyt viikossa jo lähes 70 000 kannattajaa. Ihmiset kantavat huolta ja haluavat vaikuttaa.Kansalaisaloitteet ovat vähitellen vakiintuneet osaksi suomalaista demo­kratiaa, ja niistä on tullut vilkas vaikuttamisen väylä. Seitsemässä vuodessa on tehty yli tuhat kansalaisaloitetta. Niistä 24 on edennyt eduskuntaan. Se edellyttää vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuudessa kuukaudessa.Laiksi asti aloite etenee harvoin. Suoriin lainmuutoksiin on johtanut kaksi aloitetta: tasa-arvoinen avioliitto­laki ja äitiyslaki, joka sallii naisparin lapselle kaksi äitiä jo ennen syntymää. Hyväksymisen epätodennäköisyys ei kuitenkaan ole vähentänyt halua tehdä ja kannattaa kansalaisaloitteita. Niitä on käynnissä 135.Yli 50 000 nimeä ovat keränneet esimerkiksi aloitteet dieselautojen käyttövoimaveron poistosta, avohakkuiden lopettamisesta, raiskauksen määrittelystä, vammaispalveluiden kilpailuttamisen lopettamisesta, mikromuovien kieltämisestä kosmetiikassa, eutanasiasta sekä kellojen kesäaikaan siirron lopettamisesta.olevista aloitteista verkkokalastuskielto Saimaalla on kerännyt eniten kannattajia. Terapiatakuu mielenterveys­palveluihin pääsyn nopeuttamiseksi -aloitteella on noin 36 500 kannattajaa. Rahapeli­automaatit poistettava kaupoista, kioskeilta, ravintoloista ja huoltoasemilta -aloitetta kannattaa noin 16 000 ihmistä.Raukeamassa ovat muun muassa aloitteet, joissa vaaditaan perheenäideille palkkaa oman lapsen hoitamisesta, lakritsipiippujen poistamista tupakointituotteiden luettelosta sekä tupakointikieltoa parvekkeelle ja taloyhtiön sisätiloihin.Useimmat aloitteet keräävät vain vähän nimiä. Vaikka järjestelmän varsinainen päämäärä on lakien säätäminen, monen aloitteen keskeisin arvo onkin keskustelun herättäminen sinänsä. Kansalaisaloite on ollut tervetullut lisä suomalaiseen demokratiaan.