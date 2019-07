Pääkirjoitus

Rinteen vappusatasesta toteutuu aluksi vain osa

Yksi

K ansaneläkkeen

Antti Rinteen (sd) hallituksen merkittävimmistä menon­lisäyksistä näyttää toteutuvan ensi vuoden alussa, kun luvassa on korotuksia pienimpiin eläkkeisiin.Hallituksen keskiviikkona julkistaman esitys­luonnoksen mukaan kansan­eläkkeen täyttä määrää korotettaisiin 30 euroa ja takuu­eläkkeen täyttä määrää 50 euroa kuukaudessa. Korotus kohdistuisi eläkkeisiin, jotka ovat alle 1 200–1 300 euroa kuukaudessa. Pienen korotuksen saajia olisi noin 609 000.Pienimpien eläkkeiden korotuksella on iso symbolinen arvo hallitukselle, koska se kohdistuu yhteen Sdp:n tärkeimmistä äänestäjäryhmistä.Rinne lupasi vuosi sitten vappupuheessaan oppositiojohtajana, että alle 1 400 euron eläkkeisiin tulisi nettona satanen lisää, jos Sdp voittaa vaalit ja pääsee hallitukseen. Sittemmin Rinne täsmensi puheitaan vappusatasesta niin, että korotukset tehdään asteittain ja julkisen talouden sallimissa rajoissa.Rinteen rohkea lupaus herätti närää varsinkin tuolloisissa hallituspuolueissa, jotka pitivät sitä populistisena äänten­kalasteluna. Nyt Rinteen lupauksesta näyttää toteutuvan ainakin osa.Muutos lisää julkisia menoja 183 miljoonaa euroa. Lisäksi eläkkeiden indeksikorotukset maksavat 27 miljoonaa euroa. Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana ­indeksikorotuksia ei tehty säästösyistä.Eläkelupaus on osa Rinteen hallituksen pysyviä julkisten menojen lisäyksiä, joita hallitus on ilmoittanut tekevänsä 1,2 miljardin euron edestä. Lisämenot pitäisi kattaa merkittäviltä osin työllisyyden parantamisella, johon tarvittavista uusista keinoista ei ole vielä tietoa.ja takuueläkkeen saajat ovat kiistatta pienituloisimpia eläkeläisiä. Korotus kohdistuu siten oikeaan ryhmään. Eläkeläisköyhyys näyttäisi kasaantuvan erityisesti alle 55-vuotiaisiin työkyvyttömyyseläkeläisiin ja yksin asuviin.Osa pienituloisista eläkeläisistä joutuu tutkimusten mukaan jopa valitsemaan, ostaako lääkkeitä vai ruokaa. Paljon sairastavien eläkeläisten asemaa parantaisi tehokkaasti myös asiakasmaksujen ja lääkekulujen rajaaminen sekä nopeampi pääsy hoitoon.