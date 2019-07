Pääkirjoitus

Haavisto vie viestin Sudaniin

Ulkoministeri

Pekka Haavisto (vihr) matkusti tiistaina Su­daniin, jossa sotilasjuntta ja demokratia­liike sopivat viime perjantaina alustavasta vallanjaosta.Haavisto lähti matkaan EU:n ulkopoliittisen edustajan Federica Mogherinin pyynnöstä. Haavisto ei ole rauhanneuvottelija vaan EU:n viestinviejä. Viesti ei ole monimutkainen: EU kannustaa osapuolia rauhaan ja demokratiaan.Tehtävä on silti kaikkea muuta kuin helppo. Monien kriisien halvaannuttama Sudan on tärkeä valtio strategisella paikalla Afrikan suurvaltojen Egyptin ja Etiopian välissä. Punaisenmeren toisella puolen ovat Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit, joilla on vahva ote Sudanin asioista.Kaikki nämä maat kuuluvat myös Haaviston matkaohjelmaan. Matka alkoi keskiviikkona Etiopiasta, ja Sudanin jälkeen vuorossa ovat Egypti ja Persianlahden maat. Myönteistä on, että kaikki osa­puolet ovat osoittaneet halua kompromisseihin. Vallanjakosopimusta välittivät Afrikan unioni ja Etiopia, mutta myös Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit vaikuttivat taustalla.Toistakymmentä vuotta Sudanissa työskennellyt Haavisto ainakin tietää, että viikossa ei päästä edes alkuun eikä vuodessakaan pitkälle.