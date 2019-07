Pääkirjoitus

Lentämisen päästöjä on suitsittava yhteisvoimin

Lentoala

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

L

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S uomen

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

kasvaa hurjaa vauhtia. Lentämisen arvioidaan kaksin­kertaistuvan maailmanlaajuisesti 20 vuodessa. Samalla kasvavat lentoliikenteen päästöt ja huoli lentämisen ilmastovaikutuksista.Huoli on saanut Euroopan maat miettimään keinoja päästöjen suitsimiseksi. Ranska ottaa käyttöön lentoveron, jolla maa arvioi keräävänsä 180 miljoonaa euroa vuodessa ympäristöystävällisempien matkustusmuotojen rahoitukseen.Ruotsissa vero on jo käytössä, ja lentomatkustajien määrä on vähentynyt etenkin lyhyillä matkoilla.Lentovero on periaatteessa kätevä saastuttaja maksaa -täsmäkeino. Kokonaan toinen asia on, vähentääkö puolentoista euron tai edes muutaman kymmenen euron lisämaksu lentämistä.Lentoyhtiöt korostavat teknologisen kehityksen ja biopolttoaineiden roolia. Polttoainesäästöä ja päästövähennyksiä haetaan myös reittisuunnittelulla ja niin sanotulla jatkuvalla laskeutumisella.Kansainvälisesti lentoala on sitoutunut hiilineutraaliin kasvuun. Päästöjen hyvittämiseen velvoittava järjestelmä tulee käyttöön vuoden 2020 jälkeen. Euroopan talousalueen sisäiset lennot ovat päästökaupan piirissä. Yritykset ja kuluttajat puolestaan voivat kompensoida lentopäästöjään erilaisissa palveluissa.entoliikenteen osuus on 2–3 prosenttia ihmisen toiminnan aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Kun myös muut tekijät kuin hiilidioksidi otetaan huomioon, lentämisen osuus ilmakehän lämmittämisessä on neljä prosenttia. Yksittäisen kuluttajan hiilijalanjäljessä lentojen rooli voi olla suuri.ympäristökeskuksen selvityksen mukaan lentoalan tekninen kehitys ja nykyiset kompensaatiokeinot eivät kuitenkaan riitä päästöjen vähentämiseksi.Muutoksia tarvitaan myös tukipolitiikkaan ja verotukseen. Vaihtoehtoisia polttoaineita fossiiliselle kerosiinille pitää saada käyttöön nykyistä ripeämmin esimerkiksi sekoitusvelvoitteilla.Ympäristötietoisuus on lisääntynyt, ja moni on valmis panostamaan kestävämpään lentämiseen ja matkustamiseen. Sitran kyselyn mukaan kulutuskäyttäytyminen on muuttunut selvästi parissa vuodessa: yhä useampi ilmoittaa välttävänsä lentämistä vapaa-ajan matkoillaan ja matkustavansa lomalla junalla.Vastuuta ei kuitenkaan voi siirtää kuluttajille. Lentoliikenne on globaalia, ja päästöjä tulee suitsia yhteisvoimin. Tavoitteena tulee olla vähintään Euroopan laajuinen yhtenäinen järjestelmä.