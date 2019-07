Pääkirjoitus

Yhteislaulu tekee hyvää

Virolaiset

juhlivat viime sunnuntaina Tallinnan tanssi- ja laulujuhlien 150-vuotista taivalta näyttävästi ja kuuluvasti noin sadan tuhannen laulajan voimalla.Kaikkiaan 80 000 ihmistä yleisössä liittyi yhteiseen lauluun, jonka soinnit viritti 20 000 kuorolaisen yhteisesiintyminen.Virolaisilla on vahvat perinteet yhdessä laulamiselle. Onhan Viron tie irti Neuvostoliitostakin nimetty laulavaksi vallankumoukseksi.Tukholmassa on vuosikymmeniä laulettu yhdessä Allsång på Skansen -tapahtumassa, jonka televisiointi on suosittua viihdettä myös Suomessa. Tänäkin kesänä monet suomalaiset kerääntyvät tiistai-iltaisin television ääreen laulamaan tai kuuntelemaan ruotsalaisia lauluja.Yhdessä laulaminen on voimaannuttava ja iloa tuottava kokemus. Juuri siksi kirkotkin täyttyvät joulun alla yhteislauluiltoina ääriään myöten.Suomessa ei ole yhtä mittavaa kesäistä yhteislaulutapahtumaa kuin naapurimaissa. Tampereella kuvattu Ylen Tammerkosken sillalla -ohjelmakin on jo historiaa.Suomen laulajain ja soittajain liitto Sulasol kyllä vetää lauluiltoja Musiikkitalon lämpiössä, mutta olisiko Helsingissä tilausta isommallekin laulutapahtumalle?