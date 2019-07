Pääkirjoitus

Internetin suuryritykset kuuntelevat asiakkaitaan

Internetjätit

Hakukoneyhtiönä

kuuntelevat asiakkaitaan – eivätkä vain koneellisesti vaan ihmisvoimin.HS kertoi perjantaina haastatelleensa neljää työntekijää, jotka olivat kuunnelleet suomenkielisten käyttäjien Applen laitteilla ja Googlen ­sovelluksilla tallentamia ääniviestejä. Keskiviikkona Belgian yleisradioyhtiö julkaisi uutisen Googlen työntekijöistä, jotka olivat kuunnelleet älykaiuttimien ­tallentamia ääniohjauskäskyjä.Yhtiöiden mukaan äänityksiä ei voi ­yhdistää laitteiden käyttäjiin, ja niitä käytettiin vain tekoälyn puheentunnistuksen kehittämiseen.Suomalaistyöntekijät olivat kuitenkin kuulleet nauhoituksilta, kuinka ihmiset sanelevat nimiään ja osoitteitaan. Jotkin äänitteet olivat hyvin vulgaareja. Myös belgialaiskanavan saamassa aineistossa oli ihmisten kotiosoitteita.Molemmissa tapauksissa käyttäjät ovat antaneet hyväksyntänsä kuuntelulle käyttöehdoissa. Järjestelmä ei ole ollut aukoton: Aiemmin Google on myöntänyt, että älykaiuttimien kuuntelu oli joskus virheen vuoksi aktivoitunut myös ilman tunnussanaa”OK Google”.Laitteiden ääniohjaus on yksi ominaisuuksista, jotka vain hetki sitten olisivat tuntuneet futuristisilta. Käännös- ja karttaohjelmat mahdollistavat sen, että melkein missä tahansa pärjää mainiosti täydellisenä ummikkonakin. Sen mahdollistaa vain valtava tiedonkeruu käyttäjiltä.aloittanut Google on paisunut kahdessa vuosikymmenessä yritykseksi, jota ilman on lähes mahdotonta olla, jos käyttää internetiä.Suuri käänne tapahtui vuonna 2005. Sitä ennen Google ja muut internet­yritykset eivät olleet kovin kiinnostuneita käyttäjän tiedoista. Tuolloin alkaneen kohdennetun mainonnan myötä tilanne muuttui täysin, mitä harva Youtuben videoista innostunut ymmärsi. Kohdennettujen tietojen käyttö on nyt internetin ydintä.Googlen käyttölupailmoitus on 4 000 sanan järkäle, jota tuskin kukaan on lukenut läpi. Vaikka lukisikin, asialle ei oikein voi tehdä mitään. On epämiellyttävä ajatus, että joku saattaa milloin tahansa kuunnella viestejämme, mutta ilman palveluja internetiä ei voi enää käyttää.