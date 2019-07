Pääkirjoitus

Vanhusten asuminen kaipaa vaihtoehtoja

Perjantaina

alkaneilla Kouvolan asuntomessuilla tarjotaan kiinnostavia kohteita muillekin kuin pientalorakentajille. Yksi teemoista on uuden ja vanhan yhdistäminen, mihin on vaikuttanut jo itse messu­alueen valinta. Messut pidetään vanhalla kasarmi­alueella Korian taajamassa.Vanhojen toimitilarakennusten muuntaminen asuinkäyttöön on ajankohtaista monessa kaupungissa. Historialliset miljööt vaativat aina tarkkuutta ja harkintaa, kun niitä yhdistellään moderniin rakentamiseen. Käytännön esimerkeistä näkee parhaiten, mikä toimii ja mitä virheitä ei kannata tehdä.Messuille on valmistunut myös yhteisöllistä senioriasumista edustava Virkkulankylä. Sellainen nähtiin myös viime vuonna Porin asuntomessuilla. Idean isä on outokumpulainen yrittäjä Leo Tolonen, joka halusi kehittää vaihtoehtoja palveluasumiseen ja yksin kotonaan sinnitteleville vanhuksille. Ensimmäinen Virkkulankylä valmistui nelisen vuotta sitten Outokumpuun.Vanhusten asuminen kaipaakin uusia vaihtoehtoja. Yhteisöllisyys tukee ikääntyvien terveyttä ja hyvinvointia sekä torjuu tehokkaasti yksinäisyyttä. Uusi trendi on myös se, että yhä useampi eläke­ikäinen haluaa asua vuokralla.