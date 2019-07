Pääkirjoitus

Venäjän vaikutusyritysten motiivia ei saa unohtaa

Italian

sisäministerin Matteo Salvinin avustaja järjesteli jopa 65 miljoonan euron laitonta vaalitukea Moskovassa viime syksynä, uutis­sivusto Buzzfeed kertoi. Oikeistopopulistista Lega-puoluetta edustava Salvini kiisti saaneensa Venäjältä ­votkapulloakaan.On vain kaksi kuukautta siitä, kun Itävallan hallitus kaatui vastaavanlaiseen nauhoitukseen. Ibizan lomasaarella tehty video todisti oikeistopopulistisen FPÖ:n puoluejohtajan ja Itävallan varaliitto­kanslerin suostuneen auliisti ehdotuksiin venäläisestä hämäräperäisestä rahasta.Myös Ranskan populistijohtaja Marine Le Pen on saanut venäläispankeista suuria lainoja.Ei siis ole epäselvyyttä siitä, että Venäjä yrittää järjestelmällisesti vaikuttaa myös eurooppalaisiin poliitikkoihin korkealla tasolla. Yhdysvalloissa vaikutus­yritykset vuoden 2016 presidentin­vaaleihin on todettu kauan sitten.aikutuskohteekseen Venäjä on ottanut erityisesti oikeistopopulistiset liikkeet. Ne ovat ahnaita sieppaamaan valtaa sieltä mistä sitä on saatavissa eivätkä edes halua pelata vakiintuneilla politiikan säännöillä. Populistit tarvitsevat paljon vääntöä päästäkseen vallankahvaan, koska heidän ryhmänsä toimivat perinteisten poliittisten liittoutumien ulkopuolisina. Puolueiden Venäjä-myönteisten kantojen perusteella vaikutustyö ei ole valunut hukkaan.Italialaisia ja itävaltalaisia poliitikkoja koskeneiden nauhoitusten tekijää tai vuotajaa ei tiedetä. Hämäristä tapaamisista tehdyt kompromat ovat vain osa vaikutustoimien kirjoa. Perinteistä dis­informaatiota edustaa Venäjän uutiskanava RT. Sosiaalisen median kautta vaikuttaminen on oma lukunsa, Kremliin asti ulottuva poliittinen hakkerointi toinen.Vaikutuskeinoja yhdistää hämärtäminen. Siksi niitä vastaan taistellaan pitämällä kirkkaana mielessä, mikä on vaikutusyritysten perimmäinen­ motiivi.Venäjä yrittää saada kumottua talouspakotteet, jotka sille määrättiin Krimin niemimaan valtauksen jälkeen. Keväällä 2014 Venäjä valtasi ja liitti itseensä ­Ukrainalle kuuluneen Krimin ja aloitti Itä-Ukrainassa sodan, joka jatkuu yhä. Kaikki yritykset kumota pakotteet keittiön kautta pitää torjua.