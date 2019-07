Pääkirjoitus

Pohjoismaiden olisi hyvä yhdistää lääkehuoltonsa

mutta myös sairaalat ovat kärsineet ajoittaisesta lääkepulasta. Asiasta uutisoi MTV viime torstaina. Ongelmatilanteet ovat lisääntyneet kymmenen viime vuoden aikana. Lisäksi ongelmat ilmaantuvat koko ajan nopeammin ja terveydenhuollolle jää yhä vähemmän valmistautumisaikaa niihin.Asiantuntijapiireissä nähdään monia syitä ongelmiin. Yksi syy on globalisaa­tion mukanaan tuoma. Lääkkeiden maailmankaupan järjestelmä on monimutkaistunut ja muuttunut aiempaa herkemmäksi häiriöille. Jotakin tiettyä lääkettä saattaa maailmanlaajuiselle markkinalle valmistaa vain yksi tai kaksi tehdasta. Jos tehtaassa tai jakeluketjussa sattuu häiriö, koko maailma tai suuri osa siitä saattaa jäädä vaille valmistetta.Lisäksi lääkkeiden hinnoittelun mekanismit ja kustannusten hallintamekanismit ovat monimutkaistuneet. Lääkkeiden hinnanmuodostusta on tutkittu perin vähän. Yksi on kuitenkin fakta: Suomi on markkinoilla pieni tekijä.Kysymys kuuluu: mikä on Suomen arvo markkinakohteena kansainvälisten lääketukkurijättien ja lääketoimittajien puntarissa? Suomen osuus ostoista on maailmanlaajuisesti 0,3 prosenttia. Ei kahta kysymystä, ettei pienuus vaikuttaisi siihen, kuinka tärkeäksi tai vähemmän tärkeäksi asiakkaaksi kansainvälinen lääkejätti Suomen noteeraa.erveydenhuolto raportoi lääkkeiden saatavuuden ongelmista Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle Fimealle. Mittari on kääntynyt alati huonompaan suuntaan viimeiset kymmenen vuotta. Terveysala on huolissaan, kun sen viesteihin häiriöiden vuosia jatkuneesta tihenemisestä ei tunnuta reagoivan.Lääkkeiden saatavuus on varmistettava. Kyse on kansallisesta huoltovarmuudesta. Yksi mietittävä kehityssuunta voisi kuitenkin olla, että huoltovarmuuden kansallisia rajapyykkejä siirrettäisiin valtioiden välisen yhteistyön suuntaan.Esimerkiksi Pohjoismaat yhdessä olisivat lääkemarkkinoilla yksittäisiä kansallisia neuvottelijoita vahvempi tekijä. Islannin, Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen yhteisestä varmuusvarastosta riittäisi nopeaankin tarpeeseen.