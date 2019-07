Pääkirjoitus

Nuorten ääni kuuluville

Nuorissa

on tulevaisuus, ja he haluavat vaikuttaa sen muotoutumiseen. Nuoret ovat myös valmiita siihen, että heidän valintojaan rajoitetaan ilmastokriisin vuoksi, kertoo viime viikolla julkaistu laaja Suomi vuonna 2050 -kyselyselvitys yläkouluikäisten nuorten mietteistä.Ilmastonmuutoksen kuriin saaminen on nuorten mielestä kaikkein tärkeintä, jotta Suomessa olisi hyvä elää vuonna 2050. Enemmistö nuorista pitää todennäköisenä ja toivottavana, että ihmisten valintoja ja kulutuskäyttäytymistä rajoitetaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Silti kolmasosa kyselyyn vastanneista yli 4 000 nuoresta kokee, ettei heitä kuulla tarpeeksi heidän tulevaisuuttaan koskevissa kysymyksissä, kuten ilmasto-, koulutus- ja työelämäasioissa.Ilmastohuoli on kuitenkin tuonut nuoret kuuluville. Ruotsalainen 16-vuotias Greta Thunberg sysäsi lumipallon pyörimään ja sai aikaan maailmanlaajuisen liikkeen ilmaston puolesta.Suomessakin tuhannet nuoret ovat osallistuneet ilmastolakkoihin ja -marsseihin ja näyttäneet halunsa toimia tulevaisuuden puolesta. Huoli on todellinen, ja nuorten viestit on otettava vakavasti. On myös tärkeää, että nuoret osallistuvat ja vaikuttavat tulevaisuuteensa itse.