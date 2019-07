Pääkirjoitus

Tutkimuksen on oltava vapaata

Omaiset

pahoittivat mielensä Kansallisarkiston professori Lars Wester­lundilla teettämästä, suomalaisten SS-vapaaehtoisten toimintaa selvittäneestä tutkimuksesta The Finnish SS-volunteers and Atrocities 1941–1943.Tutkimuksen lähteistä merkittävimpiä ovat SS-vapaaehtoisten päiväkirjat. Päiväkirjamerkinnät osoittavat kiistatta, että suomalaiset tiesivät saksalaisten tekemistä joukkosurmista. Vähemmän faktoja on tarjolla siitä, missä määrin suomalaiset itse osallistuivat surmaamisiin. Tästäkin on päiväkirjoissa viitteitä.Omaiset kokevat tutkimuksen häpäisevän isiensä muiston ja aiheuttavan mielipahaa elossa oleville vapaaehtoisille. Se ei ole tutkimuksen tarkoitus.Vapaa historiantutkimus nostaa esiin faktoja menneisyydestä. Vain niiden kautta ymmärrämme myös, kuinka korvaamattoman uhrin sotiin osallistuneet antoivat vapaan isänmaan eteen.