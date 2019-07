Pääkirjoitus

Oikeus varhaiskasvatukseen kuuluu kaikille lapsille

edellinen, pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus aloitti kautensa keväällä 2015, ankaraan menoleikkuriin joutui myös niin sanottu subjektiivinen päivähoito-oikeus. Se tarkoittaa oikeutta täysipäiväiseen kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen riippumatta siitä, käyvätkö lasten vanhemmat töissä.Lama-ajan aikaansaannos, universaali ja tarveharkinnasta riippumaton palvelu ehti juuri täyttää 20 vuotta, kun siitä päätettiin säästöjen toivossa tinkiä.Oikeus päätettiin rajata eli puolittaa muilta lapsilta kuin niiltä, joiden vanhemmat työskentelevät kokopäiväisesti tai opiskelevat päätoimisesti.Rajauksen jälkeen jokaisella lapsella on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa eli neljä tuntia päivässä entisen kokopäiväisen oikeuden sijasta. Muutos tuli voimaan elokuun 2016 alussa.Rajaus asettaa lapset eriarvoiseen tilanteeseen valtion ja kuntien säästö­tarpeen sekä vanhempien työmarkkina-aseman perusteella, arvosteli esimerkiksi eduskunnan apulaisoikeusasiamies.Kaikki kunnat eivät ottaneet rajausta käyttöön, mikä synnytti ainakin alueellista eriarvoisuutta. Oulun yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan muutos teki päiväkodeista hollitupia, joissa lasten vaihtuvuus on suurta. Säästöjäkään ei välttämättä kertynyt.Kyselyjen mukaan osa väestöstä on tosin sitä mieltä, etteivät esimerkiksi työttömien lapset päivähoitoa kaipaa, mutta monien tutkimusten mukaan juuri huono-osaisimpien perheiden lapset hyötyvät eniten varhaiskasvatuksesta, jota päivähoito on vuodesta 2015 lähtien ollut.Antti Rinteen (sd) kesäkuun alussa julkistettu hallitusohjelma lupasi palauttaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden, ja lakiluonnos on nyt lausuntokierroksella. Palautuksen on määrä tulla voimaan ensi vuoden elokuussa.Täysipäiväisen oikeuden palautus oli odotettu ja toivottu päätös. Toisaalta se on jälleen yksi osoitus poukkoilevasta politiikasta hallituksen vaihtuessa neljän vuoden välein. Lyhytnäköisillä säästöillä on kauaskantoiset seuraukset etenkin silloin, kun kohteena ovat lapset.