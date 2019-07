Pääkirjoitus

Sukupuoli ja ikä vaikuttavat suuresti äänestäjien puoluevalintaan

Kevään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ä änestyspäätökseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

eduskuntavaalien loppu­tulos pääsi yllättämään monet asian­tuntijatkin. Olihan Sdp:n ykkös­paikka perin niukka, perus­suomalaisten menestys odotettua suurempi ja keskustan tappio musertava.Tällä viikolla julkaistut kansallisen vaalitutkimuskonsortion ja Åbo Akademin tutkimukset auttavat ymmärtämään äänestäjien käyttäytymistä ja haastavat puolueet pohtimaan tulevaisuuttaan entistä ankarammin.Vaikka varsinkin varttuneet äänestäjät ovat melko uskollisia kannattamalleen puolueelle vaalista toiseen, nuoriso on entistä liikkuvampaa. Ja nuorista äänestäjistä on puolueilla vastedes kova kisa, vaikka eläkeläistenkin varaan vaalimenestystä voi vielä lähivuosina rakentaa.Niinhän teki nyt Sdp, joka ei suotta pitänyt ääntä vanhustenhoidon kurjuudesta ja kuulusta vappusatasesta.Puolueiden kannatus jakaantui viime eduskuntavaaleissa jyrkästi sukupuolen ja iän mukaan.Vihreät profiloitui leimallisesti naisten ja vielä nuorten naisten puolueeksi. Perussuomalaisia äänestivät taas miehet mutta eivät suinkaan vain vanhat vaan liki kaikenikäiset – paitsi ihan vanhimmat.Vihreiden haaste onkin houkutella miehiä ja perussuomalaisten naisia.Iäkkäimpien eli yli 70-vuotiaiden äänet keräsivät pitkälti Sdp:n, kokoomuksen ja keskustan ehdokkaat. Varsinkin keskustaa äänesti enää ani harva nuori.vaikuttaa yhä enemmän puolue ehdokkaan sijaan, mutta taustalla on perinteisen oikeisto- ja vasemmistojaon lisäksi ristiriitaisia arvoulottuvuuksia.Åbo Akademin tutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät eniten Sdp:stä, vihreistä ja kokoomuksesta, vähiten kristillisdemokraateista ja perussuomalaisista.Vasemmiston haaste on, että moni kuvittelee olevansa porvari ja äänestää oikeistoa, vaikka kannattaa perinteisiä vasemmiston arvoja, kuten tasaista tulonjakoa ja julkista terveydenhoitoa.Nykyhallituksessa keskusta on kahdella tapaa outo lintu, sillä se edustaa ainoana puolueena sekä oikeistolaisia että konservatiivisia arvoja. Puolueen puheenjohtajaehdokkaat korostavat keskustan olevan kansanliike, joka on ”tasan tarkkaan keskellä”. Se ei vastakkain­asettelun aikana välttämättä vakuuta.