Pääkirjoitus

Koroton laina muuttaa talouspolitiikan perusluonnetta

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

K orkomarkkinoiden

K oroton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

kuukaudet ovat olleet korkomarkkinoilla erikoisia. Yhä useampi maa saa lainaa koroilla, jotka ovat nollan pinnassa tai jopa sen ala­puolella. Esimerkiksi Saksa on myynyt kymmen­vuotista valtion­lainaa miinu­skorolla. Lainan antaja ei siis saa minkään­laista korkoa rahastaan ja valtioille maksetaan velkaantumisesta.Saksan valtionlainat ovat epävarmassa maailmassa ehkä maailman turvallisimmat kohteet, mutta moni muukin maa hyötyy siitä, että sijoittajat etsivät turvasatamia. Nollakorkojen riemussa kieriskelevät Japani, Hollanti, Ranska, Itävalta ja Suomikin.Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich twiittasi kuukausi sitten: ”Tämän hetken markkinakorkojen perusteella sijoittajat maksaisivat Suomen valtiolle noin 300 miljoonaa euroa vuodessa velkaantumisen riemusta.”Ihan näinhän se ei tietenkään ole. Jotta tähän ”voittoon” päästäisiin, kaikki aiemmin otetut velat pitäisi muuttaa nykyisiin markkinakorkoihin. Todellisuudessa Suomi maksaa korkoja – kuten von Gerich kertoo – noin miljardi euroa vuodessa.ilmiössä on kaksi hyvin erikoista seikkaa. Nollan pinnassa olevat valtionlainojen korot alkavat muodostua uudeksi normaaliksi – erikoisessa ilmiössä erikoista on, että se ei enää ole kenenkään mielestä erikoinen ­ilmiö. Toinen outous se, että nollakorkoihin pääsevät kiinni yhä useammat valtiot. Ranska on ollut varma velan maksaja, mutta viime vuosien talouden ja politiikan näytöillään sen ei pitäisi olla ihan näin suojaisa kohde.Vaikka tällainen korkomaailma näyttäisi olevan siunauksellinen valtioille, siinä on kääntöpuolensakin. Minkä valtio koroissa voittaa, sen institutionaalinen sijoittaja ­häviää. Osa suurista sijoittajista ei ole miljonäärien asialla vaan tekee työtä, joka kytkeytyy julkisen vallan intresseihin. Suomessa eläkeyhtiöt hakevat sijoituksillaan rahaa tuleviin eläkkeisiin. Ja vaikka ne eivät juuri Saksan velkapapereita olisikaan hamuamassa, nollakorkojen maailmassa korkovoitot hupenevat yleisesti, ja sijoittajilla pitää olla salkussaan riskipitoisten sijoitusten vastapainona varmoja kohteita.laina muuttaa myös käyttäytymistä – talouspolitiikan perusluonnetta. Jos ennen velka oli veli otettaessa ja veljenpoika maksettaessa, niin nykyään velka pysyy veljenä. Populismin nousua on helpompi padota, jos etuuksia voi tarjota äänestäjille ilman nopeasti kasvavia valtion velkakuluja.Ajattelutavan muutokseen osuu joidenkin taloustutkijoiden hellimä ja toisten kritisoima modern monetary theory. Sen yksi perusidea on, että velka ei ole ongelma, jos käytössä on rahanpainokone.Eikä siinä mitään ongelmaa olekaan, jos velkakriisin aikainen ylikireän talou­s­politiikan aika pikku hiljaa jääkin taakse ja halpaa velkaa käytetään siten, että se luo kasvua tulevaisuudessa ja torjuu taantumaa. Teollisuusmaiden järjestö OECD on jo patistanut Euroopan maita käyttämään rahaa kysyntää kiihdyttävästi.Ongelma voi kuitenkin syntyä siitä, mihin velkarahaa käytetään. Populismin saatua tuulta purjeisiin muut poliittiset voimat haluavat pienentää purjepinta-alaa jakamalla äänestäjille sellaisia uusia ja pysyviä etuuksia, jotka ovat enemmän poliittisia täkyjä kuin investointeja. Ongelma voi olla myös se, kuka käyttää velkaa. Saksalla olisi varaa ja syytä kiihdyttää kysyntää. Italialla ei ole varaa, ja maan pitäisi keskittyä talouden rakenteiden korjauksiin. Mutta todellisuudessa Italia – ylivelkaantunut maa, joka ei saa korotta lainaa – kuluttaa ja Saksa säästää.