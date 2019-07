Pääkirjoitus

Angela Merkel järjestelee poliittista perintöään

liittokansleri Angela Merkel käytti perjantain lehdistö­tilaisuuden hyväkseen hälventääkseen epäilyjä, joita hänen terveydentilastaan on syntynyt. Merkel on tärissyt muutamissa viime aikojen esiintymis­tilanteissa. Perjantaina hän vakuutti olevansa terve ja pystyvänsä hoitamaan tehtävänsä loppuun saakka. Merkel kertoi, että hänen poliittinen uransa päättyy kahden vuoden päästä.Ainakaan viime aikojen siirroista ei voi päätellä, että Merkelin ote olisi herpaantunut terveydellisistä syistä. Hän on ­onnistunut parilla nimityssiirrolla pohjustamaan siirtymäänsä pois politiikasta.Saksan hallitus paalutti jo hyvissä ajoin, että kun EU:ssa tulee jakoon kaksi tärkeää tehtävää – komission puheenjohtajuus ja Euroopan keskuspankin pää­johtajuus –, komission paikka on Saksan tähtäimessä. Komissiossa pystyy vaikuttamaan paljon paremmin niihin eurooppalaisiin asioihin, joita Saksa pitää tärkeinä.Kun Merkel havaitsi, että EU-parlamentin kärkiehdokasmenettely tuotti ykkössijalle komission puheenjohtajakisaan ehdokkaan, jolla ei ollut mitään mahdollisuuksia voittaa, Merkel onnistui vaihtamaan tilalle toisen saksalaisen omista joukoistaan. Konservatiivien Manfred Weber vaihtui Saksan puolustusministeriin Ursula von der Leyeniin.Merkel sai mahdollisuuden nostaa omaa suosikkiaan seuraavaksi liittokansleriksi.Kristillisdemokraattinen CDU vaihtoi joulukuussa puheenjohtajaa, ja tehtävään valittiin Merkelin liittolainen Annegret Kramp-Karrenbauer. Hänelle ei ollut kuitenkaan tarjolla luontevaa ja näkyvää paikkaa hallituksessa. Nyt on: Kramp-Karrenbauerista tulee puolustusministeri. Eikä Weberkään kauas katoa. Hän jatkaa EU-parlamentin suurimman poliittisen ryhmittymän EPP:n johtajana.Saksan talouspolitiikkaa on moitittu Saksan ulkopuolella siitä, että se on äärimmäisen tiukkaa ja velkaa pelkäävää. Tämä linja on yksi niistä syistä, jotka ovat syöneet CDU:n kannatusta. Merkel petasi perjantaina siirtymäänsä myös siten, että hän kertoi Saksan tarvitsevan nyt talouspolitiikkaa, joka elvyttää kysyntää.