Pääkirjoitus

Helsinki on yhä parempi pyöräilykaupunki

Helsinki

on pyöräilykaupunki. Tämä ehkä lattealta vaikuttava toteamus on syytä lausua, sillä aina ei ole ollut niin. Asiasta on nyt saatu tunnustustakin: kesä–heinäkuun vaihteessa Helsinki palkittiin maailman kymmenenneksi parhaimpana kaupunkina pyöräillä.Listauksen tekee kaupunkiympäristöjen kehittämiseen keskittynyt tanskalaislähtöinen suunnittelutoimisto Copenhagenize. Helsinki nousi edellisestä sijoituksestaan kahdeksalla pykälällä.Vielä parikymmentä vuotta sitten pyöräilijä tunsi Helsingissä olevansa lähinnä keila autoilijoille. Nyt asenteet ovat muuttuneet. Kaupunki kuuluu kaikille ja toisten huomioiminen on hyveistä kaupunkilaisimpia.Jopa 94 prosenttia helsinkiläisistä aikuisista pitää pyöräilyn edistämistä kannatettavana, Helsingin kaupunkiympäristön toimialan julkaisemassa Pyöräilykatsauksessa 2019 todetaan.Suuri prosenttiluku ilmentää juuri sitä, että vastakkainasettelu pyöräilyn, autoilun ja jalankulun välillä on heikentynyt. Pyöräilyn ja joukkoliikenteen monipuoliset myönteiset vaikutukset on tunnus­tettu. Pyörällä on kätevää liikkua kau­pungissa. Pyöräilyn terveysvaikutukset ovat kiistattomat. Pyöräily on edullista ja luontoystävällistä.elsingin kaupunki on kiitettävästi ottanut pyöräilyaatteen omakseen. Väyliä rakennetaan paljon. Juuri ovat valmistuneet Mechelininkadun, Nordenskiöldinkadun ja Tukholmankadun väylät. Hämeentien ja Telakkakadun osuudet ovat ensi vuonna valmistuvista laajimmat.Pyörätelineitä lisätään, kaupunkipyöräverkostoa laajennetaan, päärautatieaseman ratapihan ali rakennetaan tunneli, baanojen verkostoa laajennetaan ja talvipyöräilyn olosuhteita parannetaan.Viimeisimpänä palveluna Kiasman kulmalle avautui HKL:n ja Velo & Oxygenin yhteispalvelupiste, jossa käy pyöräänsä huoltamassa päivittäin 60–80 ihmistä.Viime aikoina sähköpotkulaudat ovat yleistyneet. Lautailu on silti pyöräilyyn nähden marginaalista: vuonna 2018 pelkästään Helsingin kaupunkipyörillä ajettiin 6,3 miljoonaa kilometriä eli 158 kertaa maapallon ympäri.