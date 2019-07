Pääkirjoitus

Hanhia pitäisi hätistellä

Valkoposkihanhet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

puhuttavat jälleen. Suojeltua lintua ei saa luvatta häiritä saati tappaa. Kuitenkin monien mielestä hanhet aiheuttavat jo kohtuutonta haittaa ja olisi aika siirtyä ihmisen puolelle.Helsinkiläislapsi ei halua mennä rantaan heittämään leipäkiviä, koska nurmikko tulvii valkoposkihanhen ulostetta. Tokoinrannan hiekkainen kävelytie Eläintarhanlahden äärellä on sade­kuuron jäljiltä täynnä vihreäksi limaksi läjittynyttä ulostetta niin, ettei askeltakaan voi ottaa polkematta eritteeseen.Espoo haki ely-keskukselta poikkeuslupaa häiritä Tapiolan nurmikentillä valkoposkihanhia koirilla ja sai sen. Olisiko Helsingin jo syytä tehdä samoin?Hanhia on saanut häiritä Korkeasaaressa, Helsingin yliopiston Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa ja Viikin koepelloilla. Viikissä linnut haittasivat ihmisen elintarvikehuollon eteen tehtävää tutkimusta.Hanhien määrä on runsastunut niin, ettei kannan koko ei enää rajoita poikkeuslupien antamista.Lintujen suojelu on tärkeää. Mutta pitäisikö ihmistäkin suojella? Kesä on lyhyt, ja yhä useamman helsinkiläisen mielestä on kohtuutonta, että hanhien annetaan pilata siitä iso osa.