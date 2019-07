Pääkirjoitus

Ukraina tarjoaa Venäjälle yhden vallanvaihdon mallin

Ukraina

on runsaan puolen vuoden aikana osoittanut, miten valta voi siirtyä vaaleissa kokonaan uusiin käsiin. Vaihdos alkoi hetkeä ennen vuoden vaihtumista, kun televisiopersoona ja koomikko Volodymyr Zelenskyi kertoi lähtevänsä presidenttiehdokkaaksi. Hänestä tuli maalis- ja huhtikuussa pidetyn kaksivaiheisen vaalin ylivoimainen voittaja.Voitto täydentyi viikonloppuna, kun presidentin puolue Kansan palvelija saavutti ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa enemmistön paikoista.Nyt suurta ja strategiselta sijainniltaan hyvin tärkeää maata johtaa politiikan ulkopuolelta tullut 41-vuotias presidentti ja hänen lähes tyhjästä syntynyt puolueensa. Tästä eteenpäin ryhmällä on paitsi valtaa myös paljon vastuuta.Zelenskyin linjaa voi kuvailla populistiseksi, länsimieliseksi ja korruptiota vastustavaksi, mutta ehkä vielä olennaisempaa on kuvata sitä slaavilaiseksi vaihtoehdoksi Vladimir Putinin Venäjälle.Venäjällä valtaeliittiä työllistää lähivuosien suuri poliittinen kysymys: mitä tapahtuu Putinin presidenttikauden jälkeen? Ukraina tarjoaa naapurimaalleen yhden vaihtoehdon. Valta voi vaihtua vapaissa vaaleissa ja jopa ennen kuin perustuslain takarajat tulevat vastaan.