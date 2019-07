Pääkirjoitus

Vaalirahoituksesta jää yhä liian suuri osa pimentoon

vuotta sitten velloneen vaalirahakohun jälkeen lakia vaalirahoituksesta kiristettiin, jotta äänestäjät saisivat tietää, ketkä ehdokkaita tukevat.Tavoite oli lisätä rahoituksen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tuomalla esiin taustalla olevien rahavirtojen lähteet. Kampanjointikulujakin piti hillitä.Uudistus jäi puolitiehen monin tavoin. Osa ehdokkaista sijoittaa tuntuvia summia päästäkseen edustamaan kansaa. Enimmillään yksittäinen ehdokas käytti ilmoitusten mukaan yli 100 000 euroa kampanjointiinsa eduskuntavaaleissa.Myös tuen läpinäkyvyydessä on yhä parannettavaa, sillä ehdokkaiden etenkin yrityksiltä saamaa tukea jää runsain mitoin pimentoon, kävi ilmi Helsingin Sanomien (HS 24.7.) selvityksestä.Mukana selvityksessä olivat ne 277 valituksi tullutta ja varasijalle jäänyttä eduskuntavaalien ehdokasta, joiden on tehtävä vaalirahoituksestaan ilmoitus Valtiontalouden tarkastusvirastolle.Lain mukaan lahjoittaja on yksilöitävä, jos tukisumma on yli 1 500 euroa. Yhdeltä taholta ehdokas tai tukiryhmä ei saa ottaa yli 6 000 euron lahjoituksia, ellei kyseessä ole puolue tai puolueen yhdistys. Rajoja on kuitenkin helppo kiertää.HS:n selvityksen mukaan ilmoitusvelvolliset ehdokkaat keräsivät kampanjointiin yhteensä liki kymmenen miljoonaa euroa eri lähteistä. Tuntemattomista lähteistä siitä tuli neljä miljoonaa euroa.Tuntemattomia tukijoita oli etenkin kokoomuksen ja keskustan ehdokkaiden kampanjoissa. Syy on erityisesti yritysten lahjoituksissa, joita nämä puolueet saivat eniten.Tosin myös yksityisiltä ja ”muilta tahoilta” eli useimmiten ay-liikkeeltä ja muilta järjestöiltä kertyi roppakaupalla ”pienten purojen” tai tarkoituksellisesti pilkottua tukea.Selvityksen mukaan vaalirahailmoituksia myös tehdään perin huolimattomasti. Tukijaksi on voitu esimerkiksi merkitä jokin yhdistys, jota ei edes ole rekisteröity. Ilmoituksista ei aina lopulta selviä, mistä rahat ovat peräisin.Vaalirahoituslakia pitäisi taas uudistaa, jotta läpinäkyvyys paranisi ja ilmoitusten tekoon suhtauduttaisiin ainakin nykyistä vakavammin.