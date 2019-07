Pääkirjoitus

Kansallispuistojen suosion kasvu näkyy roskaisuutena, josta jokainen kävijä on osaltaan vastuussa

suosio on kasvanut vuosikymmenessä hurjasti. Viime vuonna niissä kävi Metsähallituksen mukaan lähes 3,2 miljoonaa vierailijaa, kun vuonna 2008 kävijöitä oli vajaat 1,8 miljoonaa. Luontomatkailuun on myös entistä enemmän mahdollisuuksia uusien kansallispuistojen perustamisen ansiosta. Valtion kaikissa retki- ja luontokohteissa oli viime vuonna noin 6,9 miljoonaa käyntikertaa.Suosio näkyy esimerkiksi Etelä-Suomen suosituimmassa kansallispuistossa Nuuksiossa, jossa pysäköintipaikat ruuhkautuivat pahoin jo kevään lämpiminä viikonloppuina. Muissakin suosituimmissa kohteissa voi näin loma-aikaan varautua siihen, että poluilla riittää kulkijoita.On hienoa, että Suomen upea luonto on yhä useamman saavutettavissa. Tärkeää on pitää huolta siitä, että luonto säilyy upeana seuraavillekin kävijöille.Suosion lieveilmiö on, että retkeilijöiden jäljiltä luonnosta löytyy usein roskia, tupakantumppeja ja kaljatölkkejäkin.Helvetinjärven kansallispuiston työn­tekijät ovat raportoineet monista luvattomista nuotioista, jotka voivat levitessään aiheuttaa metsäpaloja.Jokainen vastaa luonnossa omista roskistaan. Sen pitäisi olla itsestään selvää, mutta myös valistusta on syytä lisätä.