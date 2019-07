Pääkirjoitus

Suomen pitää nähdä Yhdysvaltojen-suhteidensa hoidossa myös instituutiot johtohenkilöiden takana

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

T

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

politiikka on ehtymätön uutisotsikoiden lähde. Tätä viikkoa Washingtonissa on hallinnut Venäjä-tutkintaa erikoissyyttäjänä johtaneen Robert Muellerin kuuleminen kongressissa. Presidentti Donald Trumpin twiiteistä puolestaan riittäisi puhuttavaa jokaiselle päivälle.Politiikka on Yhdysvalloissa henkilökeskeistä, etenkin Trumpin kaudella. Varsinkin toimintakulttuuri ja politiikan puhetapa ovat muuttuneet, mutta jonkin verran myös politiikan linja.Suhtautuminen vapaakauppaan, monenkeskiseen yhteistyöhön sekä liittolaisiin ja kumppaneihin on Trumpin kaudella tullut nihkeämmäksi.Suomessa on seurattu tarkasti, millainen vaikutus Trumpilla voisi olla vuosien mittaan tiivistyneisiin Suomen ja Yhdysvaltojen suhteisiin.Presidenttikauden alussa suomalaiset laskivat paljon silloisen puolustusministeri James Mattisin varaan. Hän tunsi ­hyvin Suomen aseman ja historian, ja hänellä oli tänne paljon henkilötason yhteyksiä. Mattis oli takuumies myös Naton jäsenmaiden suuntaan. Hänellä oli auktoriteettia. Monissa linjakamppailuissa hän toimi Valkoisen talon vastavoimana.Mattis erosi viime joulukuussa, minkä jälkeen monessa maassa on odotettu uuden puolustusministerin nimittämistä.iistaina Mattisille saatiin lopulta seuraaja, kun senaatti vahvisti tehtävää väliaikaisesti hoitaneen Mark Esperin nimityksen puolustusministeriksi. Paikan täyttämisen takaraja uhkasi jo lähestyä.Esper ei kuitenkaan ole uusi Mattis. Hän kyllä edustaa Trumpia edeltänyttä republikaanista ajattelua, ja hänellä on sekä poliittista että sotilaallista kokemusta. Hänestä tuskin kuitenkaan tulee yhtä itsenäistä toimijaa Trumpin suuntaan.Yhdysvalloissa instituutioilla on kuitenkin edelleen vahvempi asema kuin päivittäisestä julkisuudesta voisi päätellä. Vaikka ministeri vaihtuu, suuri osa hallinnosta jatkaa työtään entisellä osaamisella. Se tuo vakautta myös Suomen suuntaan.Eikä presidentinkään vaihtuminen lopulta heikentänyt dramaattisesti Suomen asemaa. Suomen-suhteissa Trump ei näy tuntevan samanlaisia kiviä kengissä kuin monien liittolaistensa seurassa.