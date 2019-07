Pääkirjoitus

Saksakin heräsi ilmastokeskusteluun, kun hallituspuolueet joutuivat suosiomittauksissa ahtaalle

Saksa on EU:n suurin jäsen, ja sen linjauksilla on suuri merkitys koko EU:n ilmastopolitiikassa. Liittokansleri Angela Merkeliä kutsuttiin alkuaikoina jopa ilmastokansleriksi, mutta viime vuosina hän on keskittynyt muiden kriisien ratkaisemiseen ja ilmastopolitiikka on jäänyt vähemmälle huomiolle.