Pahenevaan lääkepulaan on aika etsiä helpotusta

hyllyt ja varastot ovat tänä kesänä tyhjentyneet monista tavanomaisistakin resepti- ja itsehoitolääkkeistä. Ongelmia on esimerkiksi e-pillereitten sekä verenpaine-, masennus- ja migreenilääkkeiden saatavuudessa.Kesäkuussa uutisoitiin, että sydänoireisiin käytettävä nitrovalmiste Dinit oli loppumassa Suomen apteekeista.Myös monista kesälomallakin tarvittavista allergia-, kipu- ja kuumelääkkeistä on ollut pulaa.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle oli tehty heinäkuun puoliväliin mennessä jo noin 900 ilmoitusta lääkkeiden saatavuushäiriöistä, kun koko viime vuoden saldo oli yli 1 200. Ilmoituksen on velvollinen tekemään lääkkeen myyntiluvan haltija eli lääkeyhtiö.Potilaat eivät välttämättä saatavuusongelmista kärsi, koska useimmille lääkkeille löytyy rinnakkaisvalmiste – mutta ei kuitenkaan kaikille. Aina rinnakkaisvalmiste ei myöskään sovi potilaalle.Lääkkeiden puutteesta ja niiden vaihto-ongelmista lääkärin ja potilaan näkökulmasta kertoi lääkäri Milena Johans HBL:n (20.7.) haastattelussa. Esimerkiksi ehkäisyvalmisteen vaihtaminen toiseen voi Johansin mukaan muuttaa asiakkaan vuototiheyttä.Johans sanoo, että toisinaan ainoa vaihtoehto on suositella lääkkeen hakemista ulkomailta, lähinnä Virosta. Suomalaisella sähköisellä reseptillä onkin voinut vuoden alusta lähtien ostaa reseptilääkkeitä Virosta tietyin rajoituksin.ääkkeiden saatavuus olisi kuitenkin syytä turvata muutoin kuin turvautumalla naapurimaahan.Ratkaisuksi lääkepulaan on ehdotettu esimerkiksi pohjoismaista tai EU-tason yhteistyötä. Yksi vaihtoehto olisi tehostaa lääkkeiden varmuusvarastointia, koska Suomi varsin pienenä markkinamaana haavoittuu helposti globaalien lääkejättien raaka-aine- ja tuotanto-ongelmien takia.Uusi hallitus onkin luvannut kohentaa lääkehuoltoa. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) mukaan (Yle 24.7.) ministeriön virkamiehet pohtivat jo, pitäisikö lääkkeiden velvoitevarastointia kasvattaa, kun yhä useamman lääkkeen saatavuus on heikentynyt.