Hiitolanjoen patojen purku on voitto uhanalaiselle lohelle

kuului viime viikolla hienoja uutisia Suomen ainoalle luonnonvaraiselle järvilohikannalle. Suomen ja Venäjän rajan yli virtaavasta Hiitolanjoesta puretaan kolme voimalaitosta ja kosket ennallistetaan. Äärimmäisen uhanalainen Laatokan järvilohi pääsee jo lähivuosina nousemaan ja lisääntymään koskiin.Joen vapauttamiseksi ovat vuosikausia tehneet työtä niin viranomaiset, poliitikot, säätiöt kuin kalastajatkin. Viime vaiheessa tarvittiin vielä yksityisiä rahalahjoituksia, jotka varmistivat toteutumisen.Maailman luonnonsäätiön WWF:n mukaan Hiitolanjoen patojen purkaminen on kokoluokaltaan ja merkitykseltään ­ainutlaatuinen tapaus Suomessa. Venäjä poisti omat esteensä jo 1990-luvulla.Menestystarina voisi toimia mallina muuallakin. Lähes kaikki Suomen lohijoet on padottu. Aktiivisista vesivoimaloista 40 prosenttia on minivoimaloita, jotka tuottavat yhteensä 0,2 prosenttia koko maan vuosittaisesta sähköntuotannosta.Sähköntuotannon kannalta merkityksettömien voimaloiden purkaminen voisi vaelluskalojen lisäksi avittaa myös paikallisia elinkeinoja. Etelä-Karjalassakin on suuret suunnitelmat Hiitolanjoen virkistys- ja kalastusmatkailulle.