Pääkirjoitus

Eduskuntavaaleissa menestyneiden puolueiden kannatus kasvaa yhä

Eduskuntavaaleissa

hyvän tuloksen tehneiden perussuomalaisten ja vihreiden suosio on kasvanut entisestään heinäkuussa, kertoo tuore Helsingin Sanomien teettämä puolueiden kannatusmittaus (HS 30.7.).Vaalipäivää edeltänyt trendi yleensä säilyy tovin vaalien jälkeenkin. Tulos kertoo kuitenkin myös siitä, että puolueet ovat onnistuneet tekemään linjansa kirkkaaksi äänestäjille. Perussuomalaiset tekee sen oppositiosta ja vihreät yhtenä viidestä hallituspuolueesta.Perussuomalaisia äänestäisi liki 21 prosenttia ja vihreitä 14 prosenttia kantansa kertoneista, jos vaalit pidettäisiin nyt.Sen sijaan jo vaaleissa tappion kärsineen keskustan kannatus näyttää sulavan entisestään, mikä tuo lisää paineita puolueen puheenjohtajuudesta kilvoitteleville kansanedustajille Katri Kulmunille ja Antti Kaikkoselle. Keskustan kannatus­osuus on enää 12,2 prosenttia.Oppositiossa olevan kokoomuksen kannatus on nyt toiseksi suurin, 16,7 prosenttia. Aivan kannoilla tulee eduskuntavaalit niukasti voittanut pääministeri­puolue Sdp 16,5 prosentilla.Asetelma on kuitenkin kokoomukselle herkkä. Sen kanssa oppositiossa hallitusta arvostelee nyt äänestäjiä tehokkaasti houkutteleva perussuomalaisten ryhmä.