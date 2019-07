Pääkirjoitus

Euroopan junamatkailussa on menossa pieni buumi, mutta liikenteen lisääminen vaatii rahaa ja rajat ylittävää y

Mikäli

suunnitelmat toteutuvat, suomalaisetkin voivat jo seitsemän vuoden kuluttua taittaa kesälomamatkansa Keski-Eurooppaan junalla Baltian läpi. Rail Balticaa pitkin pitäisi päästä Tallinnasta Varsovaan vuonna 2026. Matka Tallinnasta Riikaan veisi alle kaksi tuntia ja Vilnaan alle neljä tuntia. Varsovaan pääsisi alle seitsemässä tunnissa. Jos siis aamulla ottaisi lautan Helsingistä Tallinnaan, jo illalla voisi olla vaikkapa Berliinissä. Se olisi iso parannus nykyisiin yhteyksiin maata pitkin.Suomi neuvottelee osakkuudesta Rail Balticaa toteuttavassa yrityksessä. Osakkaana Suomi olisi mukana päättämässä suunnittelun yksityiskohdista Viron, Latvian ja Liettuan kanssa. Neuvottelut jatkuvat syksyllä. Varsinaiseen rataan osallistumisesta Suomella ei ole päätöksiä.Euroopan junamatkailussa on meneillään pieni buumi, kun ihmiset hakevat vaihtoehtoja lentämiselle. Se vaatii nykyisellään kuitenkin vaivannäköä.Junalippujen varaaminen eri maiden junayhtiöistä on työlästä, ja aikataulujen löytäminen voi vaatia salapoliisityötä. Junayhtiöt ovat yleensä kansallisia, ja valtioiden rajat ylittävän järjestelmän rakentamiselle on teknisiä ja henkisiä esteitä.Junien suosion nopea kasvu näyttää yllättäneen esimerkiksi Saksan junayhtiön Deutsche Bahnin, joka myi kaikki yöjunavaununsa vuonna 2016. Eurooppalaisista junayhtiöistä yöjuniin panostaa etenkin Itävallan ÖBB, ja myös Sveitsin SBB suunnittelee investointeja. Junakapasiteetin kasvattamiseen menee kuitenkin vuosia, uusista radoista puhumattakaan.altian-rataa odotellessa moni valitsee Suomesta reitin Tukholmasta Tanskan läpi Saksaan ja huomaa, että varsinkin kesällä junat ovat täysiä ja usein myöhässä. Ruotsin liikennevirasto selvittää uusia yöjunayhteyksiä Tukholmasta ja Göteborgista Euroopan suuriin kaupunkeihin. Yhteydet hyödyttäisivät myös suomalaisia.Jos massoja todella halutaan ohjata juniin, vaaditaan muutoksia eri liikennemuotojen verotukseen ja tukiin. Nykyisin ne suosivat lentämistä. Tarvitaan myös maiden rajat ylittävää yhteistyötä reittien ja järjestelmien suunnittelussa. Iso edistysaskel olisi yhteinen varausjärjestelmä.