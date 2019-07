Pääkirjoitus

Vuoden 2021 hävittäjäpäätöksen valmistelijat ja tekijät alkavat olla tiedossa

komentaja vaihtuu nyt elokuun alussa, kun Timo Kivisestä tulee Jarmo Lindbergin seuraaja. Vaihtoa juhlistettiin keskiviikkona sotilaallisin menoin seppeleenlaskuineen, lipunluovutuksineen ja vaihtokatselmuksineen.Kivisen kaudelle ajoittuu ratkaisu nykyisten Hornet-hävittäjien seuraajasta. Miljardiluokan hankinnasta on hallitusohjelmassa lyhyt mutta painava maininta: ”Hornet-kaluston suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Hankintasopimus solmitaan vuonna 2021.”Myös poliittisten päättäjien joukko alkaa olla tiedossa. Keskustan puheenjohtajakisa voi vielä tuoda muutoksia yksittäisten ministerien tehtäviin, mutta hallituspohja ainakin pysyy ennallaan, ellei jokin muu tekijä aiheuta poliittista kriisiä ennen sitä.Hävittäjähankinta tuskin on opposition kärkiteemoja. Asetelma olisi voinut olla toinen, jos esimerkiksi kokoomus ja perussuomalaiset olisivat hallituksessa sekä vasemmistoliitto ja vihreät oppositiossa.Vaikka vuosi 2021 on lähellä, poliittiset intohimot halutaan pitää poissa miljardiratkaisusta mahdollisimman pitkään. Varsinaisen päätöksenkin tärkeimpänä perusteluna poliitikot käyttänevät Puolustusvoimissa tehtyä valmistelutyötä.