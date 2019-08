Pääkirjoitus

Lähestyvästä neuvottelukierroksesta on tulossa vaativa

Työ- ja virkaehtosopimusten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

liittokierrokseen on vielä aikaa, mutta tiukkoja vaatimuksia on jo aseteltu puolin ja toisin. Neuvottelurupeama ei ole koskaan helppo, mutta nyt siitä on povattu erityisen vaativaa.Palkkojen ja työolojen ohella kiistaa on jo etukäteen syntynyt kilpailukykysopimuksesta (kiky) ja etenkin sen sisältämästä palkattomasta työajan pidennyksestä 24 tunnilla vuodessa.Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n ja Julkisalan neuvottelujärjestön Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen toisti keskiviikkona vaateensa, että neuvotteluissa kikystä tulee saada jopa kompensaatiota.Erimielisyyttä on myös siitä, jatkuuko ”kikyttely” vai oliko sopimus määräaikainen, kuten siihen sisältynyt lomarahojen leikkaus julkisella sektorilla oli.Työnantajien tulkinta on, että kiky-tunnit ovat tulleet jäädäkseen.Luukkaisen mukaan poliitikkoja ei haluta sotkemaan kierrosta, mutta pääministeri Antti Rinne (sd) toivoi torstaina MTV:ssa, että riitaan pitäisi pystyä löytämään koko työmarkkinoita koskeva yhteinen ratkaisu vakauden takaamiseksi.Rinne vetosi myös Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK), jotta se palauttaisi keinovalikoimaansa koordinoidut ratkaisut, mikä tuskin toteutuu.