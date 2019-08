Pääkirjoitus

Uudenmaan erillisratkaisu on tällä kertaa sote-uudistuksen kipukohta

Toissa vaalikaudella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus jumiutui osaltaan siksi, että se paketoitiin osaksi kuntauudistusta. Viime vaalikaudella samankaltainen ongelma syntyi siitä, että uudistuspakettiin liitettiin lähes samanaikainen valinnanvapauden toteutuminen.Tälläkin vaalikaudella näköpiirissä on jo ainakin yksi sote-kipukohta: Uudenmaan erillisratkaisu, jonka selvittämistä tämän vuoden loppuun mennessä hallitusohjelma lupaa. Työn pitäisi alkaa elokuun puolivälissä keskustelutilaisuudella, johon on kutsuttu Uudenmaan kuntien johto ja alueen keskeiset sote-toimijat.Vaikka pintaan nousevat helposti puoluepoliittiset tai valtakysymykset, ongelman ydin on periaatteellinen. On vaikeaa löytää malli, joka ottaisi huomioon Uudenmaan erityispiirteet mutta täyttäisi myös perustuslain vaatimukset yhdenvertaisesta kohtelusta.Moni maakunta on jo pitkällä vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän toiminnassa. Uudellamaalla luontevaa toimintamallia on vaikeampi luoda. Periaatteessa pääkaupunkiseudun kunnilla olisi volyymiä järjestää palvelut itse, mutta uhkana olisi hyvin toimivan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) mureneminen.