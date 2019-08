Pääkirjoitus

Vauvakato vähentää myös päiväkotien ja koulujen määrää

Pienehköjä peruskouluja on Suomessa edelleen runsaasti, vaikka 25 vuodessa koulujen määrä on jo puolittunut. Vuonna 1990 peruskouluja oli lähes 5 000, kun niitä nyt on alle 2 500. Kolmasosa peruskouluista on yhä 100–299 oppilaan opinahjoja.