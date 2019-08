Pääkirjoitus

Veronpalautukset toivat joulun keskelle kesää

Tänään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

tiistaina moni suomalainen voi kokea samanlaista iloa kuin aiempina vuosina joulun alla. Nyt on nimittäin ensimmäinen veronpalautusten maksupäivä. Osa saa palautuksena syyskuun alkupäivinä.Vastaavasti myös jäännösverojen eli kansanomaisemmin mätkyjen aikataulut ovat muuttuneet perinteisiin ajankohtiin verrattuina. Jäännösveron ensimmäinen eräpäivä oli osalla elokuun alussa, osalla taas vuoro on syyskuussa.Suomalaisten lämmintä suhtautumista veroihin kuvastaa se, että veronpalautukset koetaan suurena ilon aiheena, vaikka kyse on siitä, että verottajalle on kertynyt esimerkiksi ennakonpidätyksistä enemmän rahaa kuin olisi ollut tarve. Silloin tilanne korjataan palautuksilla.Aikaisemmin veronpalautukset lämmittivät joulukauppaa, kun ne saapuivat ihmisten tileille ostosten teon aikaan.Nyt samaa vaikutusta ei ole. On hyvin mahdollista, että ”ylimääräinen” raha menee nopeasti kulutukseen, jolloin jouluostoksista joko tingitään tai ne tehdään velkaantumalla.Oppia voi ottaa kuitenkin myös säästämiseen. Jos se on helpointa verottajan avulla pikkuhiljaa vuoden mittaan, voi samalla tavalla kerätä rahaa vastaisen varalle myös tavoitteellisemmin.