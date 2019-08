Pääkirjoitus

Verkkokauppa se on, joka kannattaa, mutta vaatemyymälä on lujilla

Kaupan alan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

F

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

yrityksiä edustava Kaupan liitto ennustaa kotimaiseen vähittäiskauppaan rankkaa harvennusta.Liitto arvioi, että vuoteen 2030 mennessä Suomen vähittäiskaupoista katoaa yli viidennes, pahimmassa tapauksessa 40 prosenttia eli kaksi viidestä. Samassa ajassa työpaikkoja katoaisi alalta 11 000–25 000.Suurimman uhan alla ovat kotimaiset erikoiskaupat, kuten esimerkiksi vaatemyymälät sekä kodintekniikka- ja elektroniikkamyymälät.Muutos näkyy erityisesti pienten kaupunkien keskustojen näivettymisenä, mutta eivät suuret kaupungitkaan ole ilmiöltä välttyneet.Kun ostoksille lähdetään, ei suunnatakaan keskustaan vaan johonkin laitakaupunginosien ostoskeskukseen.Eihän kuluttaminen ole vähentynyt. Se on vain siirtynyt verkkokauppaan, jota ennen olisi kutsuttu postimyynniksi.Internetissä voi vertailla eri verkkokauppojen hintoja ja valita niistä kotisohvalla istuen.Osa kuluttajista on myös muuttanut käyttäytymistään niin, että niin sanottuun kivijalkakauppaan mennään lähinnä vain tutkailemaan ”mallikappaletta”. Sitten palataan kotiin ja tilataan sama tavara verkosta.Vaatekaupassa suuntaus on joissakin tapauksissa mennyt jo niin pitkälle, että myymälässä käydään vain sovittamassa oikea koko, joka sitten tilataan toiselta tavarantoimittajalta verkosta.Vaatekauppa on lisäksi eriytynyt niin, että massasta erottautumaan pyrkivät ostavat edelleen merkkimyymälöistä, mutta suuri enemmistö ostaa tarvitsemansa vaatekappaleet jättimarketeista samalla käynnillä kuin elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat.yysinen myymälä ei millään pysty kilpailemaan hinnalla verkko­kaupan kanssa, varsinkaan jos myymälä sijaitsee kalliilla paikalla keskustassa. Kivijalkakaupan kulurakenne tilavuokrineen on aivan liian raskas kilpailuun verkkokaupan kanssa.Palvelu on tärkeä tekijä, jolla fyysinen kauppa voisi erottautua edukseen. Se taas vaatisi enemmän henkilökuntaa. Vaatii taitavaa johtamista hallita onnistuneesti sellaista kulurakennetta.