Koulutiellä kulkevalle kannattaa näyttää hyvää esimerkkiä

alku näkyy myös liikenteessä. Useimmille koululaisille päivittäinen reitti kouluun ja takaisin on tuttu jo edellisiltä vuosilta, mutta joukossa on myös kymmeniätuhansia ensikertalaisia.Ensimmäisinä päivinä heidän turvallista matkaansa ovat auttamassa monet vapaaehtoiset, ja asiasta muistutetaan myös kampanjoissa.Koululaisten ottaminen huomioon liikenteessä on paljon muutakin kuin sitä, että autoilijat antavat lasten ylittää suojatien rauhassa.Myönteistä liikennekulttuuria, yhteispeliä muiden liikkujien kanssa ja myös omasta turvallisuudesta huolehtimista voi lisätä omalla esimerkillä.Koulutiellä kulkevat seuraavat, mitä autoilijat tekevät ja miten muut pyöräilijät tai jalankulkijat käyttäytyvät. Oma suhtautuminen liikennesääntöihin tai toisen tekemiin virheisiin tarttuu myös nuorempiin.Koulu opettaa lapsille ja nuorille ryhmässä toimimisen taitoja. Toisen aseman tunnistaminen, näkökulmien sovittaminen yhteen ja tarvittava tilanteen mukaan joustaminen kuuluvat niihin.Sama koskee myös liikennettä. Kyse ei ole vain omien oikeuksien puolustamisesta vaan viisaasta yhteispelistä.