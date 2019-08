Pääkirjoitus

Ensimmäinen ministeri vaihtuu kesäkuussa nimitetyssä hallituksessa

Antti Rinteen

(sd) hallitus on tuskin päässyt työnsä alkuun, kun ensimmäinen kesäkuussa nimitetty ministeri jo vaihtuu. Nyt perjantaina kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk) ottaa vastaan tiede- ja kulttuuriministerin tehtävät Annika Saarikolta (kesk), joka jää äitiyslomalle. Kososella on edessään vuoden mittainen pesti.Seuraava muutos hallituksessa voi olla pian edessä, kun keskusta valitsee syyskuussa itselleen uuden puheenjohtajan.Antti Kaikkonen on jo puolustusministeri ja Katri Kulmuni elinkeinoministeri, mutta on mahdollista, että kisan voittaja haluaa siirtyä valtionvarainministeriksi.Kosonen on tiennyt jo hallituksen nimityksen yhteydessä, että hänestä tulee pian ministeri, joten asiat eivät tule eteen yllätyksenä.Jos keskustan uusi puheenjohtaja siirtyisi heti valtiovarainministeriksi, valmistautumisaikaa olisi vähän ja Euroopan unionin puheenjohtajakauden kiire juuri yltymässä.Koneisto on kuitenkin tottunut perehdyttämään ministerit nopeasti.Hallituksen työskentelyn kannalta suurempi vaikutus on sillä, että ensi kuusta lähtien myös toiseksi suurimman hallituspuolueen puheenjohtaja on ministerien joukossa.