Yhteen hallitukseen ei mahdu kahta populistipuoluetta edes Italian kokoisessa maassa

hallitus on hajoamispisteessään. Se ei ole yllätys. Kun kaksi populistipuoluetta päätyi samaan hallitukseen, politiikan tarkkailijat alkoivat veikkailla sitä, milloin yhteistyö katkeaa.Kiistat ovat muhineet Italian hallituksessa kauan. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että suuressakaan maassa ei ole tilaa kahdelle puolueelle, jotka tarjoilevat helppoja ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin.Kahdesta populistipuolueesta – Legasta ja Viiden tähden liikkeestä – jälkimmäinen on maltillistunut hallitusvastuunsa aikana. Lega puolestaan on mennyt toiseen suuntaan: yhä enemmän kohti äärioikeistolaisia, muukalaisvihamielisiä ja EU-vastaisia linjauksia.Legalla on taipaleellaan myös henkilöetu. Puolueen johtaja, sisäministeri Matteo Salvini, on karismaattinen johtaja, joka on noussut lyhyessä ajassa isoksi eurooppalaiseksi vaikuttajaksi ja eri maiden populististen puolueiden napahahmoksi. Viiden tähden liike ja sen johtaja Luigi Di Maio ovat jääneet jalkoihin.Tilanne näkyy mielipidemittauksissa ja vaaleissa. Lega otti eurovaaleissa Italiassa murskavoiton ja keräsi kolmasosan annetuista äänistä. Samoissa vaaleissa Viiden tähden liike jäi kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi 18 prosentin äänisaaliillaan.allituskriisi syntyi junaradasta, jota on rakenneltu ja suunniteltu kauan Torinon ja Ranskan Lyonin välille. Lega haluaa sitä ja Viiden tähden liike ei. Kriisissä ei tietenkään ole kyse jostain radasta sinänsä.Lega haluaa pohjoiseen – vahvimmalle tukialueelleen – laajempaa itsehallintoa ja lisää etuja sekä EU:n että Italian kassasta. Rata on kallis, ja Italian liikenneministeriön teettämän selvityksen mukaan sen kustannukset ylittävät runsaasti hyödyt. Legaa eivät rahakysymykset huoleta.Viiden tähden liike on sen sijaan viime aikoina ottanut vakavammin Italian ylivelkaantumisen. Puolueella on yhteyksiä rataa vastustaviin ympäristöliikkeisiin.Jos hallitus hajoaa Italiassa ja uudet vaalit järjestetään ensi vuoden alussa, kaksi populistipuoluetta aloittaa vaalikamppailunsa samoihin aikoihin kun Britannia on – todennäköisesti – valinnut kovan EU-eron.EU:lle loppuvuodesta tulee kiireinen.