Suomi varautuu jälleen yllätyksiin Venäjällä

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

parin viikon kuluttua Venäjän presidentti Vladimir Putin saapuu Suomeen ja tapaa presidentti Sauli Niinistön. Kesävierailujen sarja saa näin jatkoa.Viime vuonna molemmat presidentit valittiin uudelle kaudelle suoraan ensimmäisellä kierroksella. Niinistö sai vajaat 63 prosenttia ja Putin vajaat 77 prosenttia äänistä. Putinin saavutusta voi tosin olosuhteiden puolesta luonnehtia myötätuulitulokseksi.Ulkoisesti katsoen presidentit ovat siis samassa tilanteessa. Seuraavia vaaleja ei tarvitsisi murehtia, koska laki estää ehdolle asettumisen.Pinnan alla tilanne on kuitenkin toinen. Harva uskoo, että Kremlin nykyiset vallanpitäjät vain tyynesti seuraavat sivusta, kun kansa poimii kilpailevista ehdokkaista seuraavan presidentin. Kulissien takana pohdinta tulevista järjestelyistä on kiivasta.Ulkopuolisissa spekulaatioissa perusoletus on, että valta halutaan pitää nykyisissä käsissä. Epäselvää on, tarkoittaako se esimerkiksi Putinin siirtymistä johonkin uuteen tehtävään vai uuden hahmon astumista eturiviin.Tyytymättömyys Venäjällä on kasvussa. Tiedonvälitykseen ei luoteta. Moni mittari osoittaa talouden olevan varsin vakaalla pohjalla, mutta ihmiset kaipaavat arkeensa toivoa paremmasta.aineet nousivat pintaan Moskovan äskeisissä mielenosoituksissa, mutta myös viranomaisten kovat otteet niitä vastaan välittivät viestin. Protestien paisumiseen puututaan tarvittaessa tiukasti.Suomen kannalta eliitin valtakamppailun ja kansalaisten tyytymättömyyden yhdistelmä tekee Venäjästä naapurin, jolta voi odottaa myös yllätyksiä.Ulkopolitiikassaan Venäjä on usein varsin johdonmukainen. Se haluaa tulla tunnustetuksi moninapaisen maailman yhtenä napana. Mitä useammin se voi asioida suurvaltana suoraan muiden suurvaltojen kanssa, sitä parempi.Arvaamattomuus kumpuaakin todennäköisemmin Venäjän sisäisestä tilanteesta. Seuraukset valtakamppailusta ja kansalaisten kääntämisestä johtajien tueksi voivat läikkyä myös Venäjän rajojen ulkopuolelle.