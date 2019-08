Pääkirjoitus

Kauppa on poliittinen ase myös Aasian maille

Kiista

Kashmirin alueesta on jatkunut jo vuosikymmeniä, mutta viime viikolla tilanne kiristyi, kun Intia kertoi kumoavansa alueen itsehallinnon.Kashmir sijaitsee pääosin Intian ja Pakistanin alueella. Maiden välillä on rajakiistoja. Jännitystä lisää myös se, että alue on muslimienemmistöinen ja Intiaa hallitsee uuden vaalivoiton turvin pääministeri Narendra Modin hindunatio­nalistinen BJP-puolue. Itsehallinnon lakkauttaminen oli yksi sen vaalilupauksista.Kiistaa voi luonnehtia alueelliseksi, mutta on hyvä muistaa, että molemmilla mailla on hallussaan ydinaseeseen tarvittava osaaminen. Intia on jopa julistanut itsensä ydinasevallaksi.Maat ovat myös suuria. Intiassa asukkaita on runsaat 1,3 miljardia, Pakistanissa liki 200 miljoonaa.Pakistan protestoi Intian päätöstä muun muassa ilmoittamalla katkaisevansa kahdenvälisen kaupan Intian kanssa. Ilmoitusta voi lukea myös siten, että sotilaallisen jännityksen lisäämistä tässä vaiheessa ei ole luvassa. Intialla ja Pakistanilla on sen verran keskinäistä kauppaa, että sen pystyy myös keskeyttämään. Maiden koon ja läheisyyden huomioon ottaen mittaluokka voisi kuitenkin olla myös jotain aivan muuta kuin yksittäisiä miljardeja euroja vuodessa.Euroopassa on sotien jälkeen totuttu ajatukseen, että kaupankäynti sitoo maita rauhanomaiseen yhteistyöhön ja vähentää yhteenottojen riskiä. Maailman kriisialueilla kuten Lähi-idässä tai tässä tapauksessa Intian ja Pakistanin välillä tällainen taloudellinen integraatio on vielä olematonta.iennistä riippuvaisissa maissa kauppa-aseen poliittinen käyttö tuntuu kovemmin. Se näkyy esimerkiksi Japanin ja Etelä-Korean suhteissa, joissa on yhä Japanin miehityskaudelta periytyvää painolastia.Japani on kesän mittaan lisännyt esteitä maiden välisessä kaupassa. Yksi selitys on pelko juuri miehityksestä johtuvien korvauksien paluusta maiden väliseksi kiistakysymykseksi.Taustalla voi tosin olla perinteisempikin kauppakiistojen syy: maiden yritykset kilpailevat samoista markkinoista.