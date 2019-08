Pääkirjoitus

Mielikuva asunnosta varmana sijoituksena ei enää pidä kaikkialla paikkaansa

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

on totuttu ajatukseen, että asunnon osto on varma sijoitus. Arvo nousee tai ainakin pysyy ennallaan. Tilanne on viime vuosina muuttunut. Asuntosijoitus on melkoisen varma enää vain pääkaupunkiseudulla ja muutamissa kasvukeskuksissa.Muualla asuntojen hinnat ovat pysyneet vuosia entisellään ja hävinneet monille muille sijoituskohteille. Esimerkiksi Mikkelissä hinnat nousivat muun maan tahdissa kauan, mutta tilastojen mukaan (Asuntojenhinnat.fi) kuutisen vuotta sitten hintakehitys alkoi eriytyä: Mikkelin hinnat eivät enää nousseet. Samoin on käynyt monessa muussakin kaupungissa ja erityisesti kauempana keskuksista.Alueellisia eroja syntyy lainojen hoitokuluihinkin. Nordea siirtyi taannoin asuntolainamarkkinoilla hieman syrjään, mutta nyt se aikoo palata kisaan takaisin. Pankkien kilpailu asuntolainamarkkinoilla vetää marginaalit yhä alemmas – mutta ennen kaikkea kasvukeskuksissa.Paikallaan polkevien tai laskevien hintojen alueilla kilpailu on heikkoa. Marginaaliin vaikuttaa sekin, että vakuutena olevan asunnon myyntiaika saattaa olla pitkä ja sinä aikana hinta voi laskea.Asunto on jo osalle ostajista hankinta, johon pitää suhtautua kuin auton ostoon: siitä ei saa ehkä edes omiaan takaisin.