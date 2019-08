Pääkirjoitus

Antti Rinteen (sd) hallituksen ensimmäisen budjetin valmistelu alkaa, talouden tuuli kääntyy. Juha Sipilän (kesk) hallituksen loppu­aikoja nostattanut noususuhdanne on ohi. Nykyisen hallituksen pitää puskea kohti vastatuulta.Suhdanteet harvoin kääntyvät äkkijyrkästi. Toki sellaisiakin hetkiä on nähty. Maailmantalous kääntyi äkkijyrkästi finanssikriisin iskettyä, ja Suomen talous putosi kuin kivi 1990-luvun alussa.Kaikella todennäköisyydellä me elämme nyt loivassa käänteessä, joka vie kohti alempia kasvulukuja. Vauhdin hidastumisessa on budjetin laatijoiden kannalta kolme tärkeää näkökohtaa.Hallituksen talouspolitiikka on perustettu työllisyyden kasvun varaan. Menossa olevasta käänteestä seuraa, että suhdanne ei enää nosta ihmisiä töihin. Kaikki, joita myötätuuli voi auttaa, ovat jo töissä. Vain isot rakenteelliset työn tarjontaan liittyvät uudistukset auttavat. Elvytyksellä ja tukien pikkuviilailuilla tätä ongelmaa ei voi kokonaan korjata.Toinen tärkeä seikka on se, että bruttokansantuotteen kasvun lasku prosentin ja kahden prosentin välille ei ole väliaikainen häiriö. Suomen talouden pitkän aikavälin suorituskyky on tulevaisuudessa runsaan prosentin tietämillä.Kolmanneksi on tärkeää, että nämä tosiasiat tunnustetaan. Äkkijyrkässä käänteessä reagointi voi olla vaikeaa, mutta tilanteen tunnistaminen on helppoa. Nyt asetelma voi olla päinvastainen.budjetin yhteydessä Rinteen hallitus katsoo ensimmäistä kertaa, miten hallitusohjelma on lähivuosina muutettavissa konkreettisiksi päätöksiksi.Suomi ei ole äkkijyrkässä pudotuksessa, minkä vuoksi muutokseen on hyvät mahdollisuudet reagoida ja varautua. Mikäli hallitusohjelmaan kirjatut menojen lisäykset eivät ole suhdannemuutosta pehmentäviä, vastasyklisiä ja tulevaisuuden kasvua lisääviä, menoja voidaan karsia tai lykätä ja muitakin päätöksiä korjata.Talouden jo meneillään olevaa käännettä vastaan kannattaa kamppailla, vaikka se tarkoittaisi hallitukselle poliittisia ongelmia ja puolueille sitä, että ne joutuvat syömään lupauksiaan.