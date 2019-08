Pääkirjoitus

Velka halpa, säästö kallis

Nollakorkojen

maailmassa muutamat ”luonnonlait” muuttuvat. Kun kauppasodat uhkaavat ja sijoituksia suojellaan, raha pakenee turva­satamiin. Moni valtio saisi jo lainaa miinuskorolla: niille maksetaan velkaantumisesta.Tanskalainen Jyske-bank ilmoitti maanantaina, että se tarjoaa asuntolaina-asiakkailleen negatiivista korkoa. Lainanottaja saa korokseen -0,5. Asuntolaina-asiakkaillekin siis maksettaisiin velkaantumisesta.Nordeasta ison siivun omistavan Sammon toimitusjohtaja Kari Stadigh kertoi uutistoimisto Bloombergin haastattelussa, että tulevaisuudessa kuluttajat saattavat maksaa pankeille talletuksista.Sveitsiläinen pankkijätti UBS päätti jo, että suurimmissa talletuksissa korko on marraskuusta alkaen 0,75 prosenttia pakkasella. Asiakas siis maksaa pankille rahan säilytyksestä tilillä muutenkin kuin palvelumaksuina.Ajatus ei ole ihan uusi, mutta pankit ovat vältelleet ratkaisua, koska se herättää asiakkaissa suuttumusta. Nollakorkomaailma muuttaa tätäkin laskelmointia.Koulujen talousopetuksen vanha perusväittämä on, että säästäminen on hyvästä ja velkaantuminen pahasta. Nollakorkojen maailmassa oppia ei tunnista.