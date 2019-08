Pääkirjoitus

tähän aikaan kesästä kansan­edustajia ja muita keskeisiä poliittisia päättäjiä voi maa­kunta­kaupungeissa nähdä elävänä luonnossa eikä pelkästään televisio­kameran välityksellä. On puolueiden edus­kunta­ryhmien kesä­kokousten aika.Monella puolueella on tapana viedä kesäkokoukset ja puoluekokoukset maakuntien keskuskaupunkeihin. Päämääränä on tavata äänestäjiä.Yleensä ensimmäisen kokouspäivän iltana kansanedustajat jalkautuvat kokouskaupungin lähikuntiin. Myös näkyvyys ja kuuluvuus maakunnan tiedotusvälineissä on varma. Valtakunnallisesti tunnetut poliitikot herättävät herkästi huomiota torilla aamukahvin aikaan.Yleensä kokouskaupungit valitaan sen perusteella, että puolueella on alueella ­paljon pelissä: joko paljon potentiaalisia ­äänestäjiä saavutettavana tai vaihtoehtoisesti menetettävänä.Tänä kesänä näyttää olevan toisin: suurista puolueista kolme perinteistä suurta eli Sdp, kokoomus ja keskusta pitävät ­kokouksensa pääkaupunkiseudulla, jopa eduskunnassa.Kesäkokousten pitämisellä Helsingissä on puolueiden kannalta hyvät ja huonot puolensa. Kokoustilat järjestyvät helposti joko eduskunnasta tai sen lisärakennuksesta.Majoitusongelmatkin ovat minimaaliset, kun edustajilla, avustajilla ja puolueiden työntekijöillä on asunto valmiina. Puolueen ei tarvitse varata kokonaista hotellia monta vuotta etukäteen. Kokousjärjestelyt tulevat siis halvemmiksi.puolueillakin on nykyisin raha tiukassa.Jos kokous pidetään Helsingissä, sillä voi olla paremmat mahdollisuudet ylittää valtakunnallinen uutiskynnys, kun tiedotusvälineiden pääpaikka on yleensä Helsinki.Tosin ministerit tapaamassa maakunnan kansaa torilla on antoisampi kuvaus­aihe kuin ministeri eduskunnan tiloissa.Kustannusten lisäksi puolueilla voi olla tämänkertaisessa kokouspaikan valinnassaan myös poliittinen syy: eduskunta­vaalit olivat vastikään keväällä.Näin pian vaalien jälkeen ei kannata lähteä hurmaamaan äänestäjiä. Myöhempinäkin vuosina ehtii vielä hyvin.