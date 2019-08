Pääkirjoitus

Veikkauksen on vihdoin otettava rahapelien haitat tosissaan

Terveyden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Veikkaus

V

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan Suomessa on yli 120 000 peliongelmaista ihmistä.Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että eniten riippuvuutta ­aiheuttavat rahapeliautomaatit.Tätä taustaa vasten on vähintäänkin erikoista, että peliautomaatteja on vähän joka paikassa: kauppojen auloissa, liikenneasemilla, ravintoloissa, kioskeissa ja kauppakäytävillä (HS 16.8). Niitä on sijoitettu jopa sairaaloihin.Vielä erikoisemmalta tilanne näyttää, jos vertaa Suomea muihin länsimaihin. Monessa maassa pelikoneita on vain erillisissä pelipisteissä tai -saleissa. Ruotsissa ja Norjassa automaatteja on monenlaisissa paikoissa, mutta niiden määrä on huomattavasti pienempi kuin Suomessa.Suomen poikkeukselliselle tilanteelle on yksinkertainen selitys: 1990-luvun lamassa valtio halusi rahaa kaikista mahdollisista paikoista.Rahapelitoiminta alkoi kasvaa, kun kasvulle luotiin edellytykset lisäämällä muun muassa peliautomaattien määrää. Raha-automaattiyhdistyksen (Ray) tuotot kaksinkertaistuivat 1990-luvulla. Kaksi vuotta sitten Ray ja ravipelejä hoitanut Fintoto sulautettiin valtionyhtiö Veikkaukseen, jolla on laillinen monopoli ­rahapeleihin Suomessa.Vuonna 2022 pelikoneisiin on tulossa tunnistautumispakko, jolla pyritään hillitsemään pelaamista.nousi kesällä otsikoihin mainoskampanjoillaan, joissa se vähätteli pelihaittoja. Kohun jälkeen yhtiö lopetti kampanjansa ja on luvannut ottaa opiksi.eikkauksen rooli on ristiriitainen. Julkisesti sen olemassaoloa perustellaan pelihaittojen ehkäisyllä. Heti seuraavassa virkkeessä kuitenkin puhutaan jo rahanjaon kohteista. Rooli on samantapainen kuin ­Alkolla, joka tuottaa myymällä alkoholia varoittaen samalla liikakäytön vaaroista.Kumpikin yhtiö on saanut säilyttää poikkeuksellisen monopoliasemansa Suo­men liityttyä Euroopan unioniin juuri sillä perusteella, että julkinen mono­poli ehkäisee ja rajoittaa haittoja.Jos Veikkaus ei itse onnistu tässä tehtävässä, valtion pitää omistajana huolehtia, että yhtiö todella ymmärtää tehtävänsä.