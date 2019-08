Pääkirjoitus

Keskustan johtajakisassa ei tahdo oikein löytyä eroja

Keskustan

Puheenjohtajakampanjaansa

puheenjohtaja­ehdokkaat Katri Kulmuni ja Antti Kaikkonen jatkavat puheen­johtaja­kiertuettaan ministerin ja kansanedustajan töiden ohessa.Kiertue alkoi pohjoisesta ja jatkuu siitä karkeasti ottaen etelää kohti. Ylimääräinen puoluekokous, jossa puheenjohtaja Juha Sipilän seuraaja valitaan, pidetään Kouvolassa 7. syyskuuta.Aikaa siihen on kolme viikkoa.Toistaiseksi ehdokkaat ovat suosioltaan tasaväkisiä. Kisa näyttää niin tasaiselta, että puheenjohtajan nimi tosiaan ratkeaa vasta puoluekokouksessa.Ehdokkaiden linjauksista on löydetty vain vähän eroja. Tähän asti suurin jakava tekijä on ollut ehdokkaiden kanta eutanasiaan. Kaikkonen kannattaa eutanasiaa tietyin ehdoin, Kulmuni puolestaan ei.Eroja on yritetty nähdä myös suhtautumisessa ministerisalkkujen kierrätykseen. Puolueissa on yleensä tapana, että valittu puheenjohtaja ottaa itselleen puolueen raskaimman ministerisalkun.Kaikkonen on sanonut, että hän voisi tyytyä puolustusministerin salkkuun myös puheenjohtajana. Kulmuni on sanonut, että vallan ja vastuun pitää kulkea yhdessä. Hän ei olisi silti salkkuvaihtoa kiirehtimässä. Valtiovarainministeri Mika Lintilä voineekin pitää salkkunsa ainakin Suomen EU-puheenjohtajakauden yli.vauhdittaakseen Antti Kaikkonen julkisti torstaina pamfletin. Sen julkistamisen yhteydessä Kaikkonen asetti keskustalle 2020-luvun tavoitteen, että keskusta palaisi taas 20 prosentin puolueeksi. Välitavoite on 15 prosentin kannatus.Tavoite on kunnianhimoinen, sillä nykyisessä puoluekentässä ei ole enää kolmea suurta puoluetta. Sen sijaan on neljä tai viisi keskikokoista puoluetta.Viime keväänä pidetyissä eduskuntavaaleissa keskustan kannatus oli 13,8 prosenttia. Kannatuskyselyissä puolueen kannatus on siitä lähtien ollut laskusuunnassa.Sen verran puheenjohtajaehdokkaat ovat ottaneet oppia Sipilän puheenjohtaja- ja pääministerikaudesta, että kumpikin korostaa keskustan luonnetta kansanliikkeenä.