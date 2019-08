Pääkirjoitus

Autojen päästöillä on nyt väärä suunta

helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla.Maapallon päättäjien tärkein tehtävä on keksiä keinot, joilla kasvihuonepäästöt kutistuvat. Monella sektorilla muutoksia onkin jo tehty. Esimerkiksi autojen valmistajia on patistettu pienipäästöisiin autoihin ja kuluttajia on ohjattu ostamaan niitä.Ketjua on kuitenkin näköjään vaikea saada liikkumaan, vaikka siinä ei olisi tämän enempää niveliä.Päästöohjauksia rakentavien mielestä ketju liikkuisi siten, että runsaasti lähipäästöjä aiheuttavat dieselit ohjataan historian hämärään, pienet bensiinimoottorit toimivat välikauden voimanlähteinä ja lopulta päädytään sähköautoihin.Logiikassa on ajallista klappia. Dieseleiden kysyntä ja valmistus kutistuvat jo, mutta sähköautojen kysyntä kasvaa kovin hitaasti. Dieseliä enemmän hiilidioksidia tuottavat bensiinikäyttöiset moottorit sen sijaan lisääntyvät, ja niille sälytetty välikausi pidentyy.Euroopan ympäristöviraston mukaan seuraukset näkyvät jo. Dieseleiden kultakauden lopulla keskimääräiset uusien autojen hiilidioksidipäästöt vähenivät, mutta kehitys pysähtyi 2015 ja 2016 välillä. Viime vuonna keskimääräiset hiilidioksidipäästöt jo hieman lisääntyivät.