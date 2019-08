Pääkirjoitus

Työelämän seuraava askel on yhä suurempi joustavuus

Liikenne- ja viestintä­ministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

M arinin

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Sanna Marin (sd) nostatti kiivaan keskustelun pohtiessaan, voisiko työpäivä lyhentyä. ”Neljän päivän työviikko, kuuden tunnin työpäivä. Miksi se ei voisi olla se seuraava askel? Onko kahdeksan tuntia se lopullinen totuus? Minun mielestäni ihmiset ansaitsevat enemmän aikaa perheidensä, läheistensä ja harrastustensa sekä muunkin elämän, esimerkiksi sivistyksen parissa”, hän sanoi lauantaina Turussa.Marinin ajatukset siirrettiin arvostelussa suoraan tähän päivään ja todettiin täydellisen epärealistisiksi. Toinen vaihto­ehto on pitää näkemystä jonkinlaisena tulevaisuusvisiona, jota kohti voisi joskus edetä. Suomalaisen työaika on lyhentynyt reilusti takavuosista ja työelämä on muuttunut yhä joustavammaksi – miksipä kehitys nykyisiin mittoihin pysähtyisi.Talousteoria kertoo, että kasvu muodostuu työpanoksen ja tuottavuuden kasvusta. Jos työpanos kutistuu – esimerkiksi työajan lyhennysten vuoksi –, tuottavuuden olisi paikattava tilanne, jos kasvua ja sen tarjoamaa jaettavaa haluaa.Viime vuosina tuottavuuden kasvu on ollut heikkoa sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Kasvupyrähdyksiä ei ole näkyvissä. Tietysti voi myös tinkiä ostovoimasta tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, mutta se tuskin houkuttaa työntekijöitä. Realismia on, että työajan lyhennys johtaisi menojen leikkaamiseen tai verotuksen kiristämiseen.idean perusongelma on kuitenkin se, että se on ristiriitainen: se puhuu tulevaisuusvisioista vanhanaikaisin ja kankein termein eli tunnein.Ranskassa yritettiin työajan lyhennystä, mutta elävä elämä pakeni tuntirajoista. Järjestelmää kierrettiin – myös työnantajien ja -tekijöiden yhteisymmärryksessä – niin paljon, että hanke tuhoutui.Seuraava askel työelämässä on todellisuudessa se askel, jota jo otetaan. Se on yhä suurempi joustavuus: esimerkiksi etätyöt, liukuvat työajat ja työaikapankit. Mitä suurempi itsemääräämisoikeus työntekijällä on työn tekemisestään, sitä tyytyväisempi hän yleensä on.Tässä tullaan kohtaan, joka voi olla arka kohta demareille. Joustavuus edellyttää yhä enemmän paikallista sopimista.